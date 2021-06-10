本报北京6月9日电 （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌9日在例行记者会上说，美国国会参议院刚刚通过的所谓“2021年美国创新和竞争法案”涉华内容歪曲事实，充斥着冷战零和思维，中方对此坚决反对。

汪文斌说，美国国会参议院刚刚通过所谓“2021年美国创新和竞争法案”，其涉华内容歪曲事实，诋毁中国发展道路和内外政策，渲染“中国威胁论”，鼓吹开展对华战略竞争，在台湾、涉港、涉疆、涉藏等问题上严重干涉中国内政，充斥着冷战零和思维，与中美两国各界希望加强交流合作的普遍愿望背道而驰，中方对此坚决反对。

“美国怎么发展，怎么提升自己的‘竞争力’，是美国自己的事，但不要拿中国说事，把中国当‘假想敌’。”汪文斌说，“美国最大的威胁是美国自己，把自己的事办好，比什么都重要。”

“中国始终坚持走和平发展道路，我们发展的目标是不断提升自我，让中国人民过上更加幸福美好的生活。谁也不能剥夺中国人民享有的正当发展权利。”他说。

汪文斌表示，中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。

“我们敦促美方端正心态，理性看待中国发展和中美关系，停止推进有关议案，停止干涉中国内政，以免损害中美关系大局和双方重要领域合作。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 03 版）

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