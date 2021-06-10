据新华社北京6月9日电 6月9日，国务委员兼外长王毅同韩国外长郑义溶通电话。

王毅表示，在两国元首共识引领下，中韩关系总体发展顺利。近来国际和地区形势变化很快，中韩作为战略合作伙伴有必要及时加强沟通。明年是中韩建交30周年，双方要共同珍惜来之不易的合作成果，为两国关系继续稳定发展营造良好氛围，创造必要条件。美国推动的“印太战略”充满冷战思维，挑动集团对抗，不利于地区和平稳定发展大局，中方坚决反对。中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏。

王毅表示，双方要继续用好联防联控机制和“快捷通道”，加强高新技术和新兴产业合作，不断推进和深化两国高质量融合发展。

郑义溶表示，韩国高度重视发展韩中战略合作伙伴关系，坚持一个中国原则。愿同中方深化政治互信，加强各领域合作。

郑义溶表达了韩方对改善南北关系、推进半岛和平进程的强烈意愿，希望中方在半岛问题上继续发挥重要建设性作用。

王毅表示，中方支持南北改善关系，努力缓和半岛局势。呼吁联合国安理会启动涉朝决议可逆条款，放松对朝民生领域制裁。敦促美方采取实际行动，具体落实美朝新加坡联合声明。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 03 版）

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