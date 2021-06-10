加快推动高质量共建“一带一路”，共同推进区域合作健康发展，维护地区和平稳定，这是中国与东盟国家的共同心声

6月7日至8日，纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会和澜湄合作第六次外长会在重庆举行。各方就加强中国东盟合作、澜湄合作达成广泛共识，展现出深化团结合作、共创美好未来的光明前景。

30年携手同行，中国和东盟关系实现跨越式发展。双方已成为最大规模的贸易伙伴、最富内涵的合作伙伴、最具活力的战略伙伴。中国东盟合作为11国20亿人民带来了巨大利益和福祉，为地区和平稳定、发展繁荣提供了重要支撑，共同树立了亚太区域合作最为成功的典范。2020年，中国和东盟首次互为最大贸易伙伴。双向投资不断扩大并趋向均衡，累计突破2000亿美元大关。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署，表明地区国家正成为维护自由贸易和多边主义、引领国际合作的重要力量。尤其需要指出的是，中国和东盟国家携手抗击疫情，生动诠释了唇齿相依的兄弟之情、守望相助的邻里之义。

中国和东盟始终把对方放在对外关系的首要位置，为彼此关系发展提供了政治引领。在东盟对话伙伴中，中国创造了多项“第一”：第一个加入《东南亚友好合作条约》，第一个同东盟建立战略伙伴关系，第一个同东盟商谈建立自贸区，第一个明确支持东盟在区域合作中的中心地位……习近平主席提出亲诚惠容的周边外交理念，提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为深化中国与东盟国家关系注入了强大动力。在此次特别外长会上，中方表示双方可探讨将中国东盟关系提升为全面战略伙伴，展现出深化双方团结合作的意愿和决心。

展望未来，深化中国与东盟国家合作面临巨大机遇。着眼于建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，习近平主席去年11月在第十七届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上发表致辞时提出4点倡议——提升战略互信，深入对接发展规划；提升经贸合作，加快地区经济全面复苏；提升科技创新，深化数字经济合作；提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设。中方倡议瞄准中国东盟各自发展的需要，阐明了双方合作升级的有效路径，为双方战略伙伴关系的发展描绘了新蓝图。

中国立足新发展阶段，推动高质量发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为包括东盟国家在内的世界各国提供更大市场、更多机遇、更强发展动能。“一带一路”倡议同东盟互联互通总体规划加快对接，大批接地气、惠民生的重点项目稳步实施，为双方人民带来了实实在在的利益。中国与东盟国家贸易畅通成效显著。泰国副总理兼商业部部长朱林通过中国电商平台，为泰国水果直播“带货”，一口气卖出近5000个榴莲和2万个椰青，正是东盟国家挖掘中国市场机遇的生动例证。中国与东盟国家正努力推动RCEP尽早生效，地区国家将迎来更为广阔的合作空间。

以中国—东盟建立对话关系30周年和澜湄合作5周年为契机，加快推动高质量共建“一带一路”，共同推进区域合作健康发展，维护地区和平稳定，这是中国与东盟国家的共同心声。面向未来，中国与东盟国家将共同实现好、维护好、发展好东亚特色的区域合作之路，打造更高水平的中国东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)