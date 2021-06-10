本报记者 龚 鸣

福建厦门致力于打造“水清滩净、岸绿湾美、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾，在加强海洋生态治理方面取得许多成功经验。图为鼓浪屿美景。

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今年6月8日是第十三个“世界海洋日”和第十四个“全国海洋宣传日”，活动主题是“保护海洋生物多样性 人与自然和谐共生”。

2019年4月23日，习近平主席在集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长时指出：“我们人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连结成了命运共同体，各国人民安危与共。”习近平主席关于构建海洋命运共同体理念的一系列重要论述，为各方共同努力实现海洋可持续发展指明了前行方向。

为全球海洋治理贡献中国智慧

海洋覆盖了地球70%以上的面积，是人类的生命之源。海洋和沿海资源及产业的市场价值每年达3万亿美元，约占全球GDP的5%，超过30亿人的生计依赖于海洋和沿海的多种生物。

当前，全球海洋形势严峻，过度捕捞、环境污染、气候变化、海平面上升、海洋垃圾等问题时有发生，制约着人类社会和海洋的可持续发展。进一步完善全球海洋治理成为国际社会共同面临的重要课题。

“海洋的和平安宁关乎世界各国安危和利益，需要共同维护，倍加珍惜。”习近平主席倡议走互利共赢的海上安全之路，为全球海洋治理贡献中国智慧、中国方案，对于推动各国平等参与海洋治理和开发意义重大，有利于国际社会携手应对各类海上共同威胁和挑战，维护海洋和平安宁。

构建海洋命运共同体，彰显中国高举多边主义旗帜，推动各方共护海洋和平、共筑海洋秩序、共促海洋繁荣的负责任大国担当。中国坚决维护和支持《联合国海洋法公约》权威和在全球海洋治理中的作用，促进实现海洋环境共同维护、海上安全共同保护、海上争端和平解决。国际海底管理局秘书长迈克尔·洛奇认为，在国际海洋治理领域推行多边主义、加强国际合作非常重要，将确保所有国家和地区享有平等发展的权利和机会。

从亚丁湾、索马里海域护航和人道主义行动，到“和平方舟”号医院船的“和谐使命”，中方的务实行动让人类命运共同体和海洋命运共同体理念更加深入人心。韩国庆熙大学国际政治学教授朱宰佑表示：“海洋治理需要全人类带着共同使命感开展合作，这正是构建海洋命运共同体的现实意义。”泰国海军司令乐猜认为：“海洋命运共同体理念必将推动各国携手合作，为维护海洋和平与繁荣作出时代的贡献。”

为推动蓝色经济搭建坚实桥梁

习近平主席指出：“当前，以海洋为载体和纽带的市场、技术、信息、文化等合作日益紧密，中国提出共建21世纪海上丝绸之路倡议，就是希望促进海上互联互通和各领域务实合作，推动蓝色经济发展，推动海洋文化交融，共同增进海洋福祉。”

新冠肺炎疫情对全球经济社会发展造成冲击，加强海上互联互通和海洋经济合作成为后疫情时代发展的一个重要增长点。以构建海洋命运共同体理念为指引，中国与各国深化海上互联互通和各领域务实合作，推动高质量共建“一带一路”。

——在疫情影响和逆全球化趋势加剧背景下，中国海洋对外贸易向好。去年，中国与21世纪海上丝绸之路沿线国家货物进出口总额达到12624亿美元，同比增长1.2%，为全球海运贸易提供重要动力。

——中国与数十个国家开展港口共建，海运服务覆盖共建“一带一路”所有沿海国家。希腊比雷埃夫斯港已成为全球发展最快的集装箱港口之一，吞吐量在全球港口排名中大幅提升。“中方对比雷埃夫斯港的投资造福当地，是巨大的成功，实现了双赢。”希腊前外交部部长卡特鲁加洛斯表示，共建“一带一路”为世界各国搭建起发展的桥梁。

——中国能源企业在法国、德国等投资海上风电等项目，助力欧盟实现2020年可再生能源占总能源消费20％的目标；中企承建的越南最大海上风电项目——金瓯1号350MW风电项目于今年1月正式动工；在巴西东北部塞阿拉州，中企承建的海上风电示范项目预计2022年开建……肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说：“构建海洋命运共同体具有重大意义，非洲将有更多机会与中国及其他伙伴合作，促进海上发展和繁荣。”

“在海洋命运共同体理念的指引下，全球各国将共享海洋资源，共同发展海洋经济，实现利用海洋造福人类的目标。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示。

为海洋可持续发展注入强劲动力

习近平主席指出：“中国高度重视海洋生态文明建设，持续加强海洋环境污染防治，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用，为子孙后代留下一片碧海蓝天。”

中国大力践行绿色发展理念，促进海洋生态系统的养护和修复。全国近30%的近岸海域和37%的大陆岸线纳入生态保护红线管控范围，累计建立各级海洋保护区270余处、面积1200多万公顷，“蓝色海湾”“南红北柳”“生态岛礁”等重大生态修复工程加快推进。

中国积极推进海洋环境保护、海洋生态系统与生物多样性、海洋政策与管理等多方面国际合作：同葡萄牙、欧盟、塞舌尔等建立蓝色伙伴关系，推动成立东亚海洋合作平台、中国—东盟海洋合作中心等区域性平台，在21世纪海上丝绸之路沿线国家推广应用自主海洋环境安全保障技术。

第七十五届联大主席博兹克尔日前呼吁：“我们与海洋的关系必须改变。建设可持续的海洋经济是我们时代最重要的任务和最大的机遇之一。”联合国教科文组织政府间海洋学委员会执行秘书弗拉基米尔·拉宾宁认为，保护海洋，不仅关乎海洋，还关乎人类。各国应积极寻求全球海洋绿色发展的解决路径。

海纳百川，有容乃大。中国将始终做全球海洋治理的建设者、海洋可持续发展的推动者、国际海洋秩序的维护者，愿同各国一道，本着相互尊重、公平正义、合作共赢精神，深度参与全球海洋治理，共同践行海洋命运共同体理念，为实现海洋可持续发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)