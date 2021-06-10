人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅同韩国外长郑义溶通电话

2021年06月10日00:16 | 来源：新华网
小字号
原标题：王毅同韩国外长郑义溶通电话

　　新华社北京6月9日电 6月9日，国务委员兼外长王毅同韩国外长郑义溶通电话。

　　王毅表示，在两国元首共识引领下，中韩关系总体发展顺利。近来国际和地区形势变化很快，中韩作为战略合作伙伴有必要及时加强沟通。明年是中韩建交30周年，双方要共同珍惜来之不易的合作成果，为两国关系继续稳定发展营造良好氛围，创造必要条件。美国推动的“印太战略”充满冷战思维，挑动集团对抗，不利于地区和平稳定发展大局，中方坚决反对。中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏。

　　王毅表示，双方要继续用好联防联控机制和“快捷通道”，既防范疫情跨境传播，又保障必要人员往来。加快中韩自贸协定第二阶段谈判，加强高新技术和新兴产业合作，不断推进和深化两国高质量融合发展。

　　郑义溶表示，韩国作为中国近邻，高度重视发展韩中战略合作伙伴关系，坚持一个中国原则，充分认识到两岸关系的敏感性。愿同中方深化政治互信，加强各领域合作，为韩中关系注入更多内涵和动力，为两国建交30周年释放更多积极信息。

　　郑义溶表达了韩方对改善南北关系、推进半岛和平进程的强烈意愿，希望中方在半岛问题上继续发挥重要建设性作用。

　　王毅表示，中方支持南北改善关系，努力缓和半岛局势。呼吁联合国安理会启动涉朝决议可逆条款，放松对朝民生领域制裁。敦促美方采取实际行动，具体落实美朝新加坡联合声明。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部