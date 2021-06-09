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日本首相菅义伟：除运动员外的东京奥运会海外参会人员数量需再次削减

2021年06月09日21:29 | 来源：新华社
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　　新华社东京6月9日电（记者王子江）日本首相菅义伟9日表示，日方希望进一步减少参加东京奥运会的海外官员、记者以及除运动员之外的所有其他注册人员的数量，以减轻防疫压力。

　　据共同社报道，菅义伟是在当天的国会辩论中作上述表示的。为了简化筹备工作和防疫的需要，东京奥运会原来的18万注册人员数量已经削减了一多半，但由于日本疫情形势依然严峻，国内民众对于奥运会举办的支持率始终不高，导致菅义伟政府的民意支持率持续下跌，去年9月上任的菅义伟一直面对巨大压力。

　　不过，菅义伟同时表达了如期举办奥运会的决心。他说：“我想从日本传达一个信息，全世界因为新冠疫情已经遇到了很大的困难，但只要团结一致，全世界就能克服这些困难。”

　　谈到减少海外参会人员数量的问题时，他说：“保证民众的生命和安全是我的责任。”

　　菅义伟还承诺，所有愿意接种疫苗的民众到今年11月将能够完成接种。日本的疫苗接种在所有发达国家中是比较迟缓的，到现在为止，打过一针疫苗的民众只占总人口的11%。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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