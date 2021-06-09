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慕安会报告说欧洲应调整对美战略依赖

2021年06月09日21:25 | 来源：新华社
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　　新华社柏林6月9日电（记者张远）慕尼黑安全会议（慕安会）主办方9日发布年度安全报告说，美国战略重心正在转移至亚太地区，欧洲应调整对美以往的战略依赖和安全依赖。

　　这份题为《动态关系——竞争与合作》的报告说，拜登政府上台后重申美国对跨大西洋关系的重视，但美国战略重心现已转移至亚太地区。由于美国已从欧洲逐渐抽身，从“欧洲的力量”转变为“离岸平衡手”，跨大西洋关系需要重新寻找契合点。

　　报告认为，欧洲未来需要时间构建保障自身安全的能力，必须更好应对北非、中东以及东欧等自身周边安全议题。

　　报告还说，眼下全球在抗击新冠疫情、应对气候变化、军备控制等议题上需要多边合作。西方国家与中国、俄罗斯等国在“竞争中不能摒弃合作，合作中不能摒弃竞争”。

　　慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔在报告发布会上说，欧洲面临新形势，依赖美国提供安全保护的时代已过去，欧洲需要重新思考自身战略角色。

　　慕安会素有“防务领域达沃斯”之称。今年2月，受新冠疫情影响慕安会举行线上特别会议，主办方称将视疫情情况决定是否于今年下半年举办线下会议。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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