忆黎

近来，美国以发布诱导性报道、个别所谓专家站队、高举“人权大旗”等形式再炒新冠肺炎病毒溯源问题，表演“自己一身绿毛，说别人是妖怪”的戏码。

早在疫情暴发之初，美政客就曾以病毒溯源问题污蔑中国，鼓动民众和盟友向中国索赔，还诿过世卫组织，指控其偏袒中国。特朗普政府在向外推诿的同时，还不忘内讧，攻击奥巴马政府留下“脆弱的医疗体系”“有问题的病毒检测系统”；批评州政府过度依赖联邦政府，联邦政府与各州政府围绕何时启动紧急状态、何时重启经济、谁拥有权力和权威等议题互怼，各州各自为战、甚至哄抢物资。

近日，新闻评论网站VOX在其发布的《美国仍需从疫情中最大的错误吸取教训》一文中反思道，美国疫情太过政治化、社会分裂，最重要的是，个人主义盛行以致很难采取集体行动。凯撒家庭基金会全球卫生和艾滋病政策负责人詹妮弗·凯特斯指出：“这是美国在疫情之前、疫情发生时都存在的问题，我不确定疫情之后会不会改变。”

面对同样的疫情“大考”，中国政府始终把疫情防控作为头等大事，坚持生命至上、人民至上，并有效控制住疫情。

不难看出，中国能率先走出疫情阴影，经济重新实现正增长，绝非偶然。美深陷泥潭，确诊病例数和死亡病例数双双稳居“世界第一”，也绝非偶然。

中国之“暖”不止体现在国内同心战“疫”，在支持国际社会疫情防控上，中国也尽显国际道义。

疫情暴发之初，中国秉持人类命运共同体理念，第一时间发布新冠病毒基因序列等关键信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案。在自身疫情防控任务艰巨情况下，发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，为有需要的34个国家派出36支医疗专家组。

而那个高喊“普世价值”，动辄对别国人权状况指手画脚，频频以“人权”为借口向中国发难的国家，就连本国民众的生命权——最基本也是最重要的人权，都无法保障。美国在打着人权的幌子横行无忌时，疫情已夺走美国约60万条鲜活的生命。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至6月6日，美国这个人口数仅占世界人口总数4.25%的国家，新冠确诊病例数约占全球确诊人数的19.3%，新冠死亡病例数约占全球死亡人数的16%。

“什么东西是最大的人权？人的命是最重要的人权。我们保住了这么多人的命，这是我们最大人权的表现。”中国工程院院士钟南山的这句话，道出了人权的真谛。

一方面，美国政客继续就病毒溯源问题向中国发难，企图转移国际舆论焦点，混淆视听。另一方面，在疫苗供给方面，美国多是空谈，国际社会再次看到人权“旗手”对人权的漠视。

许多发展中国家为疫苗不足而愁眉，美国却在大量囤积疫苗。据美国《华盛顿邮报》报道，美国囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而目前美国成年人口约2.6亿。美国不但囤积大量疫苗，还限制疫苗原材料出口，多次开出分享疫苗的“空头支票”。

截至目前，美国仅向邻国墨西哥和加拿大提供共计450万剂疫苗。迫于国际舆论压力，美国总统拜登6月3日宣布，将通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”向其他国家捐赠2500万剂剩余疫苗。对于此举，多方称“希望美方可以捐更多”，因为与实际需求相比，美国捐赠数量可谓“沧海一粟”。

与此同时，中国对外援助疫苗步履不停。在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，中方已经向国际社会提供超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，同时中方还同多个发展中国家开展合作生产，迅速推进疫苗的大规模生产。

此次美方就病毒溯源再次将矛头指向中国，全盘否定先前世卫的调查成果，继续在政治漩涡中打转。世卫组织紧急事务首席专家迈克尔·瑞安无奈地表示，病毒溯源的努力“已被政治毒化”。世卫病毒溯源专家、荷兰病毒学家玛丽安·库普曼斯反驳称，如有真凭实据，美国有责任分享出来。

疫情就像一面镜子。国际社会既看到了人权在中国真切的意蕴和实践，也看清了美政客为政治私利的胡编乱造；既看到了中国秉持人类命运共同体理念、携手抗击疫情的大国担当，也看清了美个别政客的推责与伪善。

(责编：张信凤、常红)