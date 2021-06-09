改革开放以来，在中国学习、工作、生活的外国人越来越多。在与中国普通民众特别是基层共产党员的交往接触中，他们对中国和中国共产党的认知也日益深化。

村里的党员带领大家奔小康

本报记者 宋豪新

马觉娜（右）和村干部共同录制短视频。

“2009年我第一次跟丈夫回老家，飞机转火车，火车转汽车，下车后又走了两个多小时山路才进村。现在我们村口就是高速公路，晚上路灯特敞亮。村里这几年的发展，真的太神奇了。”乌黑的长发，大大的眼睛，带着四川口音的普通话，记者眼前的这个“幺妹儿”中文名叫马觉娜，出生在塔吉克斯坦首都杜尚别的郊区，现在是四川巴中市恩阳区万寿村的村民。

马觉娜和哥哥的同事王学权在杜尚别相识相恋，没过多久便喜结连理，跟着丈夫回到了四川老家。村里的邻居根据她名字的发音，给她起了“马觉娜”这个中文名字，她很是喜欢。马觉娜告诉记者，自己刚嫁过来的时候，村里十分贫穷。村庄规模很小，也不通柏油路，“一路上都没见几盏灯。”

的确，彼时的万寿村，是远近闻名的“四无村”——无新居、无产业、无配套、无集体经济收入。农房散乱破败，道路泥泞难行。雨季一来，村民们“在家看漏雨，出门蹚稀泥”。由于缺乏产业支撑，村民除了种地几乎没有其他经济收入，日子过得十分拮据。2014年，万寿村被识别为建档立卡贫困村，全村年人均纯收入仅2100元，有建档立卡贫困户84户，贫困发生率达19.6%。

就在那一年，借着成巴高速全线贯通的契机，万寿村党支部带领全体村民劈山开路，将连接高速的通村公路修到了家门口。“这是盼了多少年的一条幸福路啊！”已经退休的原村党支部书记马光文激动地说。

“路通了，村里的党员们又开始操心大家的生活。”马觉娜说。通村公路修好后，村民们在党支部的带领下，一边种植特色果树、生产优质粮油，一边发展乡村旅游，搞起了特色民宿。很快，大山外的游客纷至沓来，村里的好山货再也不愁销路。2016年，万寿村实现脱贫摘帽。王学权一家过去也是村里的贫困户，居住在半山梁上的老土坯房里。马光文在了解情况后，积极为他出谋划策，先是帮忙搞土地流转，每年多一笔固定收益，又是帮他联系去西安打工的机会。一年下来，收入就翻了番。2017年，王学权和哥哥两家合买下新村聚居点的住房，告别了破败的老屋，全家人住进了敞亮舒适的新居。

四川巴中市恩阳区的美丽乡村。

本报记者 宋豪新摄

现在，王学权外出打工，马觉娜就带着孩子住在村里。“没有后顾之忧，村里的党员很热心，经常来我家嘘寒问暖。村党支部书记肖梅隔三差五就给我打视频电话，询问我有没有困难、需不需要帮助，让我特别安心。”在马觉娜眼里，村里的党员是最贴心的朋友。“他们善良、温暖、乐于助人、不计回报。”马觉娜的邻居顾文礼，因残致贫，家庭条件较差。2017年，村里的党员马光申等上门帮扶，帮他筹集资金，协调资源，开起了特色农家乐。当年“五一”假期，顾文礼的农家乐生意火爆，仅假期期间就收入20多万元。如今，顾氏农家乐已成为村里知名的特色民宿品牌。邻居家的鲜活脱贫案例，也让马觉娜十分感慨。

在中国居住12年，马觉娜已经融入这里的生活。她告诉记者，她喜欢四川，喜欢万寿村，也亲眼见证了万寿村的变化。“这里景美、人好。村里的党支部和共产党员带着大家奔小康，我们的日子一天更比一天好。”

各行各业人士都能为国家发展献计献策

本报记者 强 薇 刘 慧

苏汉森（右四）和同学们在老师的带领下参与志愿服务。

在北京大学静园一座古色古香的院落里，记者见到了在燕京学堂学习的乌干达留学生苏汉森。苏汉森2019年来北大学习，待的时间不算长，可说起对中国的感受来滔滔不绝。

“我出生在乌干达南部一个并不富裕的乡村，父亲尽其所能让我接受了良好的教育。在学习中，我开始思考：为什么有些地方富裕，有些地方却比较贫穷？”苏汉森告诉记者：“新中国刚成立时还是一个贫穷的国家，现在提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国是摆脱贫困的一个完美范例。”中国作为大国的治理经验、独特的发展模式，都令他充满好奇。这是他放弃在乌干达政府部门的稳定工作来到中国留学的动因。

鳞次栉比的现代建筑、良好的基础设施、数字化的生活方式……苏汉森眼中的中国，远远超出了他此前的认知，让他惊叹不已。随着对中国的了解加深，苏汉森认识到，中国的繁荣离不开中国共产党的坚强领导。作为一个拥有9100多万党员的大党，中国共产党赢得了中国人民的支持和拥护。在新冠肺炎疫情防控中，中国共产党和中共党员所发挥的作用令他尤为印象深刻。“一开始大家都很害怕，但党员干部不顾自己的安危，冲在抗击疫情第一线。燕京学堂的党员干部也是如此，他们有自己的家庭，却把学生放在了第一位。这让我看到，中国共产党在基层有着巨大的活力，始终践行着为人民服务的宗旨。这就是中国疫情防控快速取得成效的秘诀。”苏汉森指出，“一个国家无论卫生系统多么发达，如果政府无法把民众有效组织起来共同抗疫，效果也将大打折扣。我的祖国借鉴中国经验，疫情防控也取得了效果。”

留学期间，苏汉森不仅在课堂上学习有关中国的知识，还积极参加校外活动，加深对中国共产党各项政策的理解。“中国共产党实行民主集中制，同时尊重党外人士的意见，这些都是中国共产党的优良传统，也让政府决策更加科学、高效。各行各业的人士都能为党和国家的发展献计献策。”学习期间，苏汉森作为北京大学非洲学生代表，与中国人民对外友好协会就进一步发展非中友谊进行了交流。

两年的留学生活已进入尾声，苏汉森毕业后将返回乌干达。“我希望将我在中国学到的知识运用到建设我的国家之中，为乌干达与中国的友好交往贡献一份力量。”

打心眼里佩服身边的党员同事

本报记者 朱玥颖

VAMA公司党员为乔治讲解“不忘初心、牢记使命”主题教育相关内容。

资料图片

在华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（VAMA）副首席运营官乔治·席尔瓦的办公桌上，摆放着《习近平谈治国理政》第一卷英文版。“这套书蕴含了中国领导人的智慧，回答了新的历史条件下中国共产党和中国发展的现实问题，让我受益匪浅。”乔治对记者说，他在书页空白处写下了心得感悟，并将书中有关内容记录到电脑上。

乔治来自巴西，2011年便来到中国，参与VAMA的筹建。VAMA是钢铁制造商安赛乐米塔尔集团与湖南华菱钢铁集团合资成立的公司。工作中，身边的共产党员以身作则、率先垂范，让乔治等外方员工打心眼里佩服。他给记者举例说，酸轧生产线上的党员周路遥，不仅本职工作做得出色，周末还去支教；设备维护部门的党员吴君华，夜以继日地攻关轧制断带技术难题，将产品的断带率从7%降到0.5%以下；去年新冠肺炎疫情防控期间，维护部门党员李思雅的爱人奔赴抗疫前线，几个月来，她在后方兼顾工作和家庭，没有请一天假，没有一丝抱怨……

近年来，乔治经常受邀参加公司党组织开展的党建活动。通过参加活动，包括乔治在内的外方员工对中国共产党的发展历程有了更多了解。让他印象深刻的是，许多党建活动与公司生产经营紧密结合，让外方员工充分了解与企业发展相关的党的路线方针。钢铁工业是资源能源密集型产业，在公司党委的带领下，VAMA已将碳减排写入公司“十四五”规划中。

“我来中国已有10年，见证了中国日新月异的发展，基础设施建设越来越完善，人民生活更加幸福快乐，社会治安秩序良好。疫情防控中，中国政府及时采取疫情防控措施并取得重要战略成果，强大的决策能力和组织能力令人钦佩！”乔治说，安赛乐米塔尔集团还让他们把中国的抗疫经验整理成文件，供集团在其他国家的工厂学习。

深入中国社会感受中西方政党差异

本报记者 尚凯元 刘 慧

高佑思（左）与军医老爷爷在天安门广场一同观看升旗仪式。

高佑思说着一口流利的中文，喜欢用镜头带着他的“粉丝”走南闯北。不久前，他和团队前往新疆拍摄了当地棉农和棉花收获的视频，在网络上获得了非常高的点击量。

因为父亲工作的原因，高佑思少年时就来到中国香港生活，后来考入北京大学，成为北大录取的首位以色列籍本科生。在中国多年的跨文化交流体验，让高佑思萌生了创业的想法——创办一个自媒体机构，把自己的经历分享给大家，“歪果仁研究协会”应运而生。几年来，高佑思和团队走进重建后的四川汶川、制造业汇聚的广东佛山，体验中国的春运，还在湖北抗击疫情最为严峻之时，从以色列筹集了10万只口罩送到中国。如今，该机构在中国和海外平台上都拥有大量粉丝。

由于推出的视频非常“接地气”，高佑思受到许多中国网民的喜爱。在拍摄过程中，他有机会更加深入地了解中国。在不少外国人眼中，中国人大多内敛含蓄，不善表达。“但是我发现，只要找到合适的场合，或是彼此熟悉之后，很多人非常愿意跟你畅所欲言。”拍摄时，高佑思会在当地住上几天，先和拍摄对象一起干活、一起生活，相处融洽后再进行拍摄。这样，拍摄对象最自然的状态才能呈现在镜头前。正是这番努力，让许多外国观众看到了一个个鲜活真实的中国人。“能够去适应、尊重对方所处的环境，真正了解他们的生活，你才能获得信任。”

拍摄中，高佑思结识了一些中国共产党党员。他向记者讲述了拍摄中给他留下难忘印象的两名普通党员的故事。

2019年国庆节前后，高佑思的团队推出了一期视频，帮助一位90岁高龄的老军医，完成他到天安门广场看一次升旗仪式的愿望。“我们希望借此机会，了解老一辈中国人如何看待中国的发展，以及中国人的民族认同感是如何形成的。”高佑思向记者介绍说，这位老人是一名共产党员，参加过革命，经历过苦难，也见证了中国改革开放以来的飞速发展。老人退役后回到家乡，坚持为穷人义务行医。升旗仪式上，他身着军装、佩戴勋章，面向国旗庄严敬礼。老人告诉高佑思，感谢中国共产党给中国带来的变化，人生的意义就是要为人民和社会多作贡献，回报党和国家。时至今日，老人的言行仍令高佑思感动。

贵州黎平县盖宝村地处大山深处，需要多次辗转才能到达。随着网络的普及，这个侗族村寨走出了网红“侗家七仙女”，她们通过短视频和网络直播，不仅传播了侗族民俗文化，还让家乡的土特产走出大山，让村民走上脱贫致富的道路。来到盖宝村拍摄前，高佑思百思不得其解：“在这么一个远离大城市的地方，人们是怎么学到当下最先进的互联网营销传播手段的？”后来，他见到了帮助村民打通“致富路”的驻村第一书记吴玉圣。2018年2月，这名原本在黎平县政府部门工作的年轻人来到这个贫困村，用自己的知识和智慧，深挖当地特色，借助网络直播的东风帮助村民开拓了一条创业致富之路。小吴对高佑思说，在当驻村第一书记期间，感受到了带领农民致富的快乐。

这一老一小两名党员，让高佑思深刻体会到了中西方政党之间的差异。“在西方人看来，政党成员一般是活跃在国家和城市议会中的政客，而许许多多中国共产党党员，是在社会各行各业发光发热的普通人，为了共同的目标，践行着‘为人民服务’的宗旨。”高佑思坦言，对中国共产党的这种认识，只有深入到中国社会才能更好地理解。

高佑思对记者说，他从事跨境业务的父亲坚信，未来几十年，中国是最需要世界去理解的地方，希望自己的孩子能深入走进中国。“我想搭建起一座跨文化交流桥梁。”高佑思说，希望那些不能来中国亲身体验中国社会的外国人，能够通过他和团队制作的视频，看到一个更加真实、立体、全面的中国。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)