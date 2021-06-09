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光纤到户进展缓慢  5G目标被迫推迟

英国宽带建设亟待提速

本报记者  周卓斌
2021年06月09日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　英国通信管理局日前发布一份报告指出，英国仍有65万处住宅和商业建筑缺少宽带接入，而在支持千兆网速的全光纤网络方面，仅21%的场所实现光纤到户。宽带行业组织“光纤到户欧洲委员会”今年5月发布的市场报告显示，截至2020年，在欧洲39个国家的光纤到户市场渗透率排名中，英国位列倒数第三。

　　英国宽带建设亟待提速。据英国《卫报》报道，疫情期间，远程办公、在线课程、观看视频等需求显著增大，导致网络流量激增。但基于带宽问题或无法接入互联网，去年约有9%的英国儿童无法顺利接受在线教育。英国电信集团首席执行官菲利普·詹森表示，英国宽带建设需要进一步提速，否则乡村和偏远地区数以百万计的家庭将在数字变革中沦为“二等公民”。

　　目前，英国仍有相当比例的固定互联网通过电话铜线接入，有些线路甚至铺设于100多年前。光纤替代铜线将成为未来一段时间的重要网络建设任务。英国智库社会市场基金会研究部主任斯科特·科夫认为，公平、快速地部署光纤对于英国经济发展至关重要。

　　为加速宽带网络建设，英国政府2018年曾发布《未来电信基础设施评估》报告，计划到2025年完成1500万处房屋的全光纤宽带接入，力争到2027年和2033年分别实现5G和全光纤宽带的全国覆盖。在2019年大选中，英国保守党将承诺完成全光纤宽带覆盖的时间提前到了2025年。此后，英国多家电信行业组织负责人联名向首相发出公开信，指出推进光纤到户亟待解决四大难题，包括光纤建设相关税费居高不下、新建住房光纤配套规划不足、网络技术工人短缺，以及政府推进工作迟缓等。迫于压力，英国政府去年11月又将计划调整为到2025年向全国85%的地区提供超高速宽带。

　　英国议会公共账目委员会今年1月发布的一份报告显示，目前英国政府针对宽带建设的相关配套资金不仅没有增加，反而削减为12.5亿英镑，仅是最初承诺的1/4。报告认为，英国政府在升级农村和偏远地区的网络上缺乏“有意义的进展”。

　　值得注意的是，英国的5G建设目标因停止使用华为设备被迫推迟。英国政府此前要求通信运营商从今年起停止购买华为5G设备，并在2027年前从5G网络中彻底移除华为设备。英国《卫报》评论说，这一禁令进一步加大了英国5G建设难度，使政府和各大移动运营商当下的工作重点从提高5G覆盖率转为耗费资源的设备替换。

　　牛津经济研究院发布的一项调查显示，限制华为这样的关键设备供应商在英国5G基础设施市场中扮演的角色，将让该国在未来10年的相关网络部署成本提高9%至29%。英国数字化、文化、媒体和体育大臣奥利弗·道登认为，政府禁令将使英国5G建设滞后2—3年。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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