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世行上调2021年全球经济增长预期至5.6%

2021年06月09日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社华盛顿6月8日电  （记者高攀、熊茂伶）世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期上调至5.6%，中国经济增长预期上调至8.5%。

　　报告说，主要得益于少数几个主要经济体强劲反弹支撑，最新全球经济增长预期比修订后的1月预估值高1.5个百分点，将成为80年来全球在经济衰退后的最快增速。

　　报告预计，在需求上升和大宗商品涨价支撑下，新兴市场和发展中经济体今年将整体增长6%；其中，中国经济预计增长8.5%，高于此前预估的7.9%，这主要得益于中国出口活跃，经济复苏逐渐从公共投资扩大到消费领域。

　　世行行长马尔帕斯指出，疫情继续给世界各地发展中国家的人民带来贫困和不平等。在全球范围内协调努力对于加快疫苗分配和减债进程至关重要，特别是对低收入国家而言。随着健康危机逐渐消退，政府决策者需要着手解决疫情的持久影响，采取措施促进绿色、有韧性和包容性的增长，与此同时维护宏观经济稳定。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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