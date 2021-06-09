本报驻巴西记者 李晓骁

巴西矿业和能源部长阿尔布开克日前表示，巴西正经历91年来最严重水危机，影响经济复苏进程。欧洲地球科学联合会近日发布消息称，由于储水系统干涸，巴西圣保罗市近年经历了多次“零水日”——城市关闭水龙头，存水为零，2200多万市民的日常用水受到影响。

当地媒体报道称，气候变化导致的干旱是此次巴西水危机的重要原因。巴西国家电力调度中心的报告显示，2021年1月，该机构监测的161个水库平均蓄水量仅为正常蓄水量的23%。圣保罗州最大水资源供应中心坎塔雷拉水库所在的坎塔雷拉地区，4月1日至18日的降雨量仅为历史平均值的10%。

农业用水不断攀升、人为破坏森林等也是水危机发生的重要原因。圣保罗大学能源与环境研究所地质学家科尔特斯认为，巴西不少地区降水来源主要依靠亚马孙地区的水汽蒸发，而亚马孙地区长年的森林砍伐则对其蓄水产生影响。

巴西是水资源大国，淡水储量约占世界总量的12%。但是水资源分布极不均匀，人口稀疏的北部集中了全国70%的可用淡水资源。里约热内卢、圣保罗等大城市所在的东南部地区，人口密度每平方公里超过86人，却仅拥有全国约6%的淡水资源。

为缓解日益严重的水危机，巴西政府积极探索科学合理的水资源管理制度，加大水资源保护，试图通过技术升级提高水资源的利用效率。巴西不断修改完善1997年出台的《国家水资源管理办法》。根据该法，巴西建立了国家水资源管理系统和水污染防治体系，将水资源管理提高到公共政策的优先地位。

巴西政府还加强了对违法砍伐森林等环境破坏行为的打击力度，多渠道筹措资金，有效监测环境。去年12月，巴西政府启动“巴西之水”计划，与私营部门合作，保护河流、湖泊、湿地，增加水资源供应。今年3月，10家企业与政府签订协议，为该计划提供资金支持。近年，巴西政府还建设了更多储水设施，利用水车为缺水地区供水，为干旱地区购买农业保险，为牲畜和农作物提供农业补贴。

圣保罗大学农业工程专家门多萨表示，在政府和企业支持下，越来越多农民采用滴灌等节水灌溉设施，政府还与有关机构共同建立了国家灌溉信息系统。有分析认为，随着政府相关措施效果逐渐显现和人们节水意识提高，巴西的水危机有望逐步得到缓解。

（本报里约热内卢6月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）

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