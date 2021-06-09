人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西努力化解水危机

本报驻巴西记者  李晓骁
2021年06月09日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　巴西矿业和能源部长阿尔布开克日前表示，巴西正经历91年来最严重水危机，影响经济复苏进程。欧洲地球科学联合会近日发布消息称，由于储水系统干涸，巴西圣保罗市近年经历了多次“零水日”——城市关闭水龙头，存水为零，2200多万市民的日常用水受到影响。

　　当地媒体报道称，气候变化导致的干旱是此次巴西水危机的重要原因。巴西国家电力调度中心的报告显示，2021年1月，该机构监测的161个水库平均蓄水量仅为正常蓄水量的23%。圣保罗州最大水资源供应中心坎塔雷拉水库所在的坎塔雷拉地区，4月1日至18日的降雨量仅为历史平均值的10%。

　　农业用水不断攀升、人为破坏森林等也是水危机发生的重要原因。圣保罗大学能源与环境研究所地质学家科尔特斯认为，巴西不少地区降水来源主要依靠亚马孙地区的水汽蒸发，而亚马孙地区长年的森林砍伐则对其蓄水产生影响。

　　巴西是水资源大国，淡水储量约占世界总量的12%。但是水资源分布极不均匀，人口稀疏的北部集中了全国70%的可用淡水资源。里约热内卢、圣保罗等大城市所在的东南部地区，人口密度每平方公里超过86人，却仅拥有全国约6%的淡水资源。

　　为缓解日益严重的水危机，巴西政府积极探索科学合理的水资源管理制度，加大水资源保护，试图通过技术升级提高水资源的利用效率。巴西不断修改完善1997年出台的《国家水资源管理办法》。根据该法，巴西建立了国家水资源管理系统和水污染防治体系，将水资源管理提高到公共政策的优先地位。

　　巴西政府还加强了对违法砍伐森林等环境破坏行为的打击力度，多渠道筹措资金，有效监测环境。去年12月，巴西政府启动“巴西之水”计划，与私营部门合作，保护河流、湖泊、湿地，增加水资源供应。今年3月，10家企业与政府签订协议，为该计划提供资金支持。近年，巴西政府还建设了更多储水设施，利用水车为缺水地区供水，为干旱地区购买农业保险，为牲畜和农作物提供农业补贴。

　　圣保罗大学农业工程专家门多萨表示，在政府和企业支持下，越来越多农民采用滴灌等节水灌溉设施，政府还与有关机构共同建立了国家灌溉信息系统。有分析认为，随着政府相关措施效果逐渐显现和人们节水意识提高，巴西的水危机有望逐步得到缓解。

　　（本报里约热内卢6月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部