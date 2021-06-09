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古巴出台政策促进中小微企业发展

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年06月09日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　据古巴共产党中央机关报《格拉玛报》报道，古巴部长会议日前宣布，批准国营和私营部门成立中小微企业，允许从事负面清单以外的经营活动。古巴将制定和颁布一系列法律法规，完善对各类国家经济参与者的管理，确保其更好参与和推动古巴的经济发展。

　　古巴国家主席迪亚斯—卡内尔指出，发展中小微企业将更好激发人力资源潜力，提高国有经济效率，为国家经济发展注入动力。古巴总理马雷罗在会上指出，国有企业始终是古巴经济主体，逐步放开非国有经济不会导致国家经济私有化。

　　古巴从2010年起逐步放开私营经济。2016年，古巴政府宣布私营中小企业合法。去年10月，古巴首次允许私营经济从业者参与进出口贸易活动。今年2月，古巴政府宣布，大幅放宽私营经济经营范围，废除此前设立允许从事127项私营经济活动的正面清单，设置卫生、电信、能源等领域不对个体从业者开放的负面清单。调整后，私营经济从业者将被允许从事2000多种经营活动。

　　古巴经济学家奥马尔·佩雷斯表示，古巴应集中精力消除私营经济发展的障碍，出台相关法律将起到积极的推动作用。中小微企业能帮助创造就业，促进地方和区域经济发展。“许多大公司最初都是微型企业，甚至在没有外来资金帮助的情况下发展壮大成跨国企业。只要政府认可中小微企业的经济作用及其潜力，它们就可能取得更大发展。”

　　分析认为，受疫情、美国制裁等因素影响，古巴经济面临一些困难。此时出台促进中小微企业发展的措施，符合古巴企业家和民众的期待。专家建议，古巴经济部门未来可通过建立开发银行或小额信贷金融机构等，为中小微企业提供专门业务，加快其发展步伐。

　　（本报墨西哥城6月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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