本报驻比利时记者 方莹馨 张朋辉

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏任务十分艰巨。中欧地理标志协定正式生效等促进了中欧互利共赢，也为世界经济稳定恢复注入动力。专家指出，中欧双方应把握中欧关系发展大方向，坚持开放姿态，推进务实合作，促进中欧关系健康稳定发展。

助力拓展市场

“德国的第四批订单刚刚确定，法国的第二批订单也在商量中。”近日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司外贸部部长褚小米正忙着办理产品出口欧盟的手续。去年，该公司产品首次出口欧盟市场。随着中欧地理标志协定的实施，绍兴酒拓展欧盟市场迎来更多利好。

希腊科扎尼西红花生产合作社的西红花去年首次出口到中国。该品牌中国代理商白洪伟告诉本报记者，科扎尼西红花是首批中欧地理标志协定保护产品，“随着协定实施，这样的产品将越来越多地出口到中国，满足中国市场消费需求。”

中欧地理标志协定于今年3月1日正式生效。截至目前，中欧双方通过单独申请、互认试点和协定互保等模式累计实现110个中国地理标志在欧保护，134个欧盟地理标志在华保护。第二批共175个地理标志将于4年内完成保护程序。中欧双方互认地理标志超过500个。

欧盟驻华代表团表示，协定的生效将让欧洲消费者可以获得各种带有中国地理标志的特色产品。欧方与中国将推进更多合作，确保在彼此市场上落实好该协定，并进一步推广中欧地理标志名称。

比利时中国白酒代理商克里斯特尔·范登伯格说，中国白酒具有古老而独特的生产工艺，越来越受到比利时消费者喜欢。“通过进口中国白酒，我们更多参与到欧中贸易中来。中欧地理标志协定将成为比利时顾客选购中国白酒的品质保证书，相信我们未来的销售额将因此增长。”

值得关注的是，除了农产品、食品、酒类、茶叶，宣纸、蜀锦、镇湖刺绣、遂昌竹炭等代表中国传统文化的产品也入选中欧地理标志协定第二批保护名录。未来将有更多类型的中国产品获得“欧盟通行证”，在海外市场进一步提高知名度。

加强品牌保护

地理标志用于识别产品来源地区，也是知识产权的一种重要类型。据中国国家知识产权局有关负责人介绍，对外商签高水平地理标志协定，有利于中国知识产权强国建设、推动高质量发展，不仅能有效阻止双边贸易中的地理标志产品假冒，还有利于扩大知识产权领域对外开放，维护内外资企业合法权益，从而打造更优质营商环境。

据悉，受中欧地理标志协定保护的地理标志，可通过协定建立的双边机制来解决遇到的问题。欧洲议会国际贸易委员会副主席尤里奥·冯克勒表示：“中欧地理标志协定的达成展现了中国更强有力保护知识产权的决心。纳入中欧地理标志协定的地理标志享有高水平的保护，并可使用对方地理标志的官方标志，这在国际合作中尚属首次。”

欧洲乳业协会秘书长亚历山大·安东指出，地理标志保护制度是欧盟质量政策的核心，欧盟与中国在这方面拥有共识，因此双方能够采取开放、合作的方式达成这项具有里程碑意义的协定。

“香槟、干邑、基安蒂……这些词不仅是食品名称，也是像专利、商标一样的知识产权。”美国乔治敦大学国际商务外交学教授马克·布希说，欧盟与中国达成中欧地理标志协定，将为更多农产品在全球范围内提供同等的保护，改变全球农产品贸易格局。

比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特·德·塞德勒说，中欧地理标志协定的生效将提高双边贸易的透明度和信心。欧中农产品和食品品质得到保证，消费者可以更加放心地购买，生产者也受到了品牌保护，“这样的双向互利将有力推动欧中贸易向前发展”。

促进互利共赢

中国商务部数据显示，2020年，中欧贸易额增长4.9%，达6495亿美元，中国首次跃居欧盟第一大贸易伙伴。中国也是欧盟地理标志产品第二大出口目的地，按商品价值计算占比9%，主要包括葡萄酒、农产品等。

爱尔兰企业、贸易与就业国务部长达明·英格利希近日通过视频连线参加首届中国国际消费品博览会相关活动。他表示，中国是爱尔兰在亚洲最大的贸易伙伴，爱方愿通过首届中国国际消费品博览会加强与中国的经贸关系。爱尔兰威士忌久负盛名，是中欧地理标志协定首批保护名录中的一员。据统计，2019年爱尔兰向中国出口了总价值超过500万欧元的酒精饮料，其中爱尔兰威士忌占比22.5%。

欧盟农业总司国际司司长克拉克表示，中国是欧洲农产品的重要出口市场，欧方也欢迎中国农产品进入欧洲市场。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，中国强调扩大高水平对外开放，致力于营造公平、公正、非歧视的营商环境，欧洲和世界各国都非常欢迎，这是促进团结合作、实现互利共赢之举。中国和欧盟开展抗疫合作，共同保障全球产业链供应链的稳定。欧中关系的稳定发展符合双方利益。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃认为，欧洲应正确把握欧中关系发展大方向，坚持开放姿态，推进务实合作。面对新冠肺炎疫情带来的冲击，欧中对话合作成为当务之急，将对全球经济复苏发挥重要积极作用。

（本报布鲁塞尔6月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 17 版）

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