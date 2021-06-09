本报6月8日电 澜沧江—湄公河合作第六次外长会8日在重庆举行。国务委员兼外长王毅和缅甸外长温纳貌伦作为共同主席主持会议，老挝、柬埔寨、泰国、越南外长出席。会议围绕“团结战胜疫情，共促疫后发展”主题，回顾了澜湄合作进展，总结了5年来有益经验，规划了下阶段合作重点。

王毅表示，站在新的历史起点上，中方将坚决贯彻习近平主席提出的亲、诚、惠、容周边外交理念，与湄公河国家一道朝着建设澜湄国家命运共同体方向做努力。建议下阶段重点做好深化抗疫合作、共促疫后复苏、拓展水资源合作、推进地方务实合作、促进民心相亲、完善合作机制六方面工作，开启澜湄合作新的“金色5年”。

与会各国外长感谢中方对澜湄合作的重视和投入，特别是为澜湄国家抗击疫情和经济复苏提供的真诚帮助，期待中方在合作进程中继续发挥关键作用。

会议通过了《关于加强澜沧江—湄公河国家可持续发展合作的联合声明》《关于深化澜沧江—湄公河国家地方合作的倡议》和《关于在澜沧江—湄公河合作框架下深化传统医药合作的联合声明》等共识文件。

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 02 版）

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