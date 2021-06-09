本报驻波兰记者 于 洋

近日，匈牙利中欧商贸物流合作园区与中国浙江省自贸区金义片区签署“双区联动”合作备忘录。这是中国长三角地区与中欧商贸物流合作园区签署的第一个“双区联动”合作备忘录。

疫情防控期间，中东欧跨境电商不断释放潜力。“跨境电商+中欧班列+海外仓”成为中国与中东欧经贸合作的新模式，进一步推动中欧班列和海外仓高质量发展。此前，匈牙利中欧商贸物流合作园区已与中国山东临沂跨境电商综合试验区和江西赣州跨境电子商务综合试验区建立“双区联动”机制。今年第一季度，临沂—布达佩斯、赣州—布达佩斯等中欧班列新路线陆续开通，中欧商贸物流合作园区为综合试验区企业量身定制了合作方案，帮助其入驻匈牙利和中东欧地区最大电商平台。

“‘双区联动’机制启动以来成效显著。仅今年前5个月就拉动中国对匈出口逾1.07亿美元。”中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波说，“双区联动”机制可为跨境电商企业节约50%以上的货运时间、约33%的物流成本以及10%以上的仓储费用，还可以带动一大批中国企业加大对中东欧地区物流行业投资和布局。

2020年中匈经贸合作逆势上扬。中国首次成为匈牙利第一大外资来源国，双边贸易额同比增长14.4%，创历史新高。今年一季度，双边贸易额达37.3亿美元，同比大幅增长64.7%。匈牙利创新与科技部部长帕尔科维奇表示，匈中跨境电商“双区联动”机制是两国在共建“一带一路”合作框架下加强铁路设施联通、深化经贸务实合作的新尝试，将进一步促进两国在商贸、物流、科技等领域的紧密协作。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2021年06月09日 02 版）

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