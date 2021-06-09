原标题：安理会推荐古特雷斯连任联合国秘书长 中方表示支持

新华社联合国6月8日电 联合国安理会成员8日以鼓掌方式一致通过决议，决定向联合国大会推荐古特雷斯连任联合国秘书长，任期自2022年1月1日至2026年12月31日。

中国常驻联合国代表张军在安理会通过上述决议后表示，中方支持古特雷斯连任联合国秘书长，赞赏古特雷斯就任以来在领导联合国维护国际和平与安全、促进可持续发展、推动抗疫国际合作等方面发挥的积极作用。

张军表示，中方将继续支持联合国和古特雷斯工作，维护真正的多边主义。中国愿同联合国深化合作，共同维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，加强联合国权威和作用，支持联合国为应对新冠疫情、气候变化等全球挑战发挥更大作用，为维护国际和平与安全、促进全球发展作出更大贡献。

根据《联合国宪章》相关规定，联合国大会近日将通过决议，正式批准古特雷斯连任联合国秘书长。

古特雷斯1949年4月出生于葡萄牙首都里斯本，曾先后担任葡萄牙总理和联合国难民事务高级专员。2016年，古特雷斯当选联合国第九任秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。

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