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中国驻英使馆：

所谓“维吾尔特别法庭”既不合法，更不可信

2021年06月08日05:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社伦敦6月6日电　（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人5日表示，所谓的“维吾尔特别法庭”既不合法，更不可信，只不过是少数人炮制的又一场反华闹剧，其最终目的就是为了“以疆制华”。

　　“维吾尔特别法庭”4日至7日在伦敦举行“听证会”，企图指控中国新疆存在侵犯人权的“种族灭绝”。

　　发言人指出，这个所谓的“法庭”，根本不是大家所理解的“司法机构”，不过是别有用心的人自己拼凑出来的伪法庭，毫无严肃性和权威性，其设立根本没有法律依据。

　　发言人说，这个伪法庭纠集了一批以反华为职业、靠反华谋生的人。其最大金主是鼓吹新疆分裂主义的“世维会”。所谓“专家”和“证人”中包括澳大利亚战略政策研究所、郑国恩等长期散布涉疆谎言的机构、人员，也包括被多次揭露过的、编造子虚乌有的所谓“迫害事件”的“演员”。

　　发言人指出，据报道，所谓的“庭长”杰弗里·尼斯曾是英国资深的特工人员，2019年担任过所谓“中国法庭”的“庭长”，导演了一出抹黑攻击中国的闹剧，是有名的滥诉专业户，同各种反华势力关系密切。

　　发言人说，这个伪法庭带着“有罪推定”立场，无耻地对一个世纪谎言进行“听证”，妄图以此给新疆扣上“种族灭绝”的帽子，这完全是对国际法秩序的严重践踏，是对真正“种族灭绝”受害者的严重亵渎，更是对新疆2500万各族群众的严重挑衅。

　　发言人指出，这样一群人炮制的所谓“审判”，不过是为散布谣言的丑恶行径张目而已，改变不了新疆稳定发展、欣欣向荣的大好局面，改变不了新疆各族群众安居乐业、幸福生活的美好景象。

(责编：袁勃、牛镛)

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