新华社北京6月7日电 （记者伍岳、马卓言）就俄罗斯总统普京日前关于美国的谈话，外交部发言人汪文斌7日表示，普京总统所谈发人深省。中方一贯认为，大国就应该有大国的样子，希望各国尤其是大国要重温《联合国宪章》的宗旨和原则，共同构建人类命运共同体。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，6月4日，俄罗斯总统普京在第24届圣彼得堡国际经济论坛活动期间指出，美国自认为经济和军事实力无与伦比，便可有恃无恐，扬威耀武。帝国的通病就在于自恃强大，纵容自己犯错、却对他国或分而治之、或胁迫恫吓、或收买媾和，自以为这便是问题的解决之道，但问题日积月累，总有积重难返的一天。中方对此有何评论？

汪文斌说，我们注意到有关报道，普京总统所谈发人深省。当今世界正在经历百年未有之大变局，大国怎么做、如何对待他国，不仅将决定大国自己的兴衰，也在很大程度上决定人类的前途与命运。

汪文斌表示，中方一贯认为，大国就应该有大国的样子。大国应有的样子，不是对他国攻击抹黑、颐指气使，也不是耀武扬威、胁迫恫吓，更不是拉帮结派、制造分裂，而是要为世界和未来展现更大的格局和情怀，肩负更重的责任与担当，作出更多的努力与贡献。

“我们希望各国尤其是大国要重温《联合国宪章》的宗旨和原则，珍惜二战以来各国共同努力构筑起来的以联合国为核心的国际体系，共同践行真正的多边主义，共同推进国际关系民主化，共同构建人类命运共同体。”他说。

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