张亦默

湿地的定义非常广泛，包括湖泊、河流、水库、池塘、水稻田、滞蓄洪区、泥炭地、湿草甸等。

今年是《湿地公约》缔结50周年。作为全球重要生态系统之一，湿地被誉为“地球之肾”，具有涵养水源、净化水质、保护生物多样性、蓄洪防旱、调节气候和固碳等重要的生态功能，对维护各国生态、粮食和水资源安全具有重要作用。

在湿地的众多生态功能中，仍有一些重要功能尚不为人熟知。首先，湿地的碳汇能力很高。研究表明，泥炭湿地中储存的碳是同等面积森林的两倍，一些地区的红树林湿地固碳速率比同纬度的热带雨林还高，因此湿地可为全球共同应对气候变化提供新的途径。其次，湿地在蓄洪防旱方面也发挥着重要作用。湿地就像一块大海绵，每公顷湿地可以吸收多达1.4万立方米的洪水，调节洪峰，并在干旱时逐渐排出。

然而，由于水污染、外来物种入侵、资源不当开采等行为，湿地正在全球范围内不断消失和退化。1970年至2015年间，全球内陆湿地、滨海湿地面积均下降约35%，是森林消失速度的3倍。湿地的保护现状异常严峻，亟须人们采取更多行动。若不加以保护，一方面，部分湿地可能会就此消失；另一方面，湿地的一些重要生态功能的发挥也将受到影响。例如，泥炭湿地内的水若被排干，湿地就会从固碳大户变成排碳大户，碳汇就会变成碳源，从而加剧气候变化。

近年来，随着世界各国越来越重视湿地保护和修复，许多国家采取了值得借鉴的举措。中国积极与国际组织合作，在就地保护、流域协同、政策法规等方面贡献了许多创新保护案例；南非发起“为湿地工作”项目，为湿地周边地区民众提供就业机会，支持小微企业发展；白俄罗斯开展泥炭地修复计划，预计将在未来20年减少超过500万吨的二氧化碳排放量；墨西哥宣布在未来50年内，将在近300个河流流域建立水资源储备点。

湿地保护的未来发展有几个重要方向：一是需要充分认识并发掘湿地在应对气候变化中的作用。保护湿地、充分发挥湿地的碳汇功能，有助于实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。二是继续发掘湿地生态旅游潜力。健康的湿地生态系统能够提供更好的可持续物产和旅游资源，带来更为可观的经济效益。三是从全局角度考虑湿地生态系统保护，使得湿地管理部门以外的机构也能从中受益。通过合理利用湿地，水利部门可以优化流域水量分配调节；农业部门能够生产更多的水稻、渔获；在海绵城市的建设中，利用湿地的功能即是基于自然的解决方案。

当下，全世界有10亿多人口依赖湿地维持生计。2.7亿人口以湿地相关的旅游业为生，占全球就业人口的9%。保护湿地，有助于提高供水安全性，保障人类的可持续发展。据经济合作与发展组织预测，到2050年，世界水需求量约是目前的1.5倍，湿地对维持全球淡水储量和水质有着重要贡献。长远来看，保护湿地，也是应对气候变化、极端天气事件的重要突破口和重要工具，有助于推动各国及世界的可持续发展。

（作者为世界自然基金会北京代表处长江湿地综合保护重点项目主任，本报记者白紫微采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 18 版）

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