本报驻韩国记者 马 菲

韩国近期开始实施新修订的道路交通法，加强对电动滑板车的管理。

新规规定，电动滑板车只能在车道右侧和自行车道行驶。规定还提高了一系列违章行为的处罚标准。例如，驾驶电动滑板车上路必须持有二类摩托化自行车及以上驾照，该驾照的最低申领年龄为16周岁，若无证驾驶电动滑板车，将面临10万韩元（1美元约合1110韩元）的罚款。此外，驾驶者必须佩戴安全头盔，否则将被处以2万韩元罚款；两人及以上同时骑乘的行为将被处以4万韩元罚款；酒驾处罚标准从之前的3万韩元升至10万韩元；禁止儿童驾驶电动滑板车，否则监护人将被处以10万韩元罚款。

近两年，电动滑板车在韩国日益流行。数据显示，首尔市的共享电动滑板车数量从2018年的150余台猛增至目前的5万余台。电动滑板车在给民众生活带来便利的同时，导致交通事故频发。韩国2020年由电动滑板车引发的交通事故数量同比增加两倍以上，其中64.2%源于驾驶技术不熟练或超速行驶。

在校园内使用电动滑板车带来的风险也不小。韩国教育部去年12月发布“大学个人交通工具安全管理规定”，明确了电动滑板车等交通工具在大学校园内使用、停放、充电的行为规范：驾驶者必须佩戴头盔等保护设备；最高时速不得超过25公里；各大学应在教学楼周围划出专门用于停放个人交通工具的区域，避免乱停乱放；大学应试点划设个人交通工具专用道，与人行道分开；为防止使用者在教室内对设备充电导致火灾事故，规定要求学校设置公共充电处，学校可按规定收取充电费用；学校需对在校成员拥有的个人交通工具进行登记，开展相关教育。

（本报首尔6月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)