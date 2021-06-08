本报驻西班牙记者 姜 波

西班牙议会日前通过了该国首个气候变化与能源转型法案，制定了一系列中长期目标，旨在减少温室气体排放，加快推动绿色转型，以期到2050年实现碳中和。

法案明确规定，到2030年，西班牙的温室气体排放量相对1990年减少23%，可再生能源占全部能源消耗比重从目前的约20%提升至42%，可再生能源发电量占总发电量的比例从目前的约40%提升至74%。法案为未来西班牙的减排行动规划了一系列举措，包括电力改革和交通领域的绿色转型等。

落实应对气候变化《巴黎协定》承诺，实现2050年碳中和目标，对西班牙来说显得尤为紧迫和必要。西班牙国家气象局近期发布的报告显示，西班牙2020年的平均气温相比1900年升高了1.7摄氏度。报告预测，如果温室气体排放量保持目前水平不变，到本世纪末，温度增幅将达到5摄氏度。近年来，极端天气平均每年造成西班牙700人死亡和高达9亿欧元的经济损失。

据统计，西班牙温室气体排放有近30%来自于交通领域，大部分为汽车尾气排放。交通领域的绿色转型成为各界关注的重点。此次出台的法案规定，2040年起禁售燃油车，同时鼓励电动车发展。今后，达到一定规模的加油站必须配备充电桩，从2023年起，所有配备20个以上停车位的非住宅建筑，必须在停车场设置充电桩。政府将着手对全国范围内的公共充电桩进行登记，并建立相应的网络信息平台，便于民众查询使用。

按照西班牙提交给欧盟的计划，未来3年内，西班牙将把从欧盟获得的恢复基金的约40%用于绿色转型。西班牙政府预测，2021年至2030年间，绿色转型有望创造25万至35万个就业岗位，带动超过2000亿欧元投资。

气候变化与能源转型法案的通过受到大部分民众支持和欢迎。一些专家指出，由于一系列经济因素和长期缺乏相应的减排举措，与其他欧盟国家相比，西班牙的温室气体减排步伐相对较慢。西班牙政府表示，法案规定将对中期减排目标进行定期检视，首次检视将于2023年进行，未来不排除根据情况提高减排目标。

（本报马德里6月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 17 版）

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