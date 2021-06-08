本报驻俄罗斯记者 张光政

第二十四届圣彼得堡国际经济论坛近日以线上和线下相结合的方式举行。这是新冠肺炎疫情发生以来，俄罗斯首次举办大型国际会议。据俄官方统计，来自140个国家和地区的1.3万人参加了本届论坛，其间签署了800多份合作协议，合同总金额达3.86万亿卢布（约合530亿美元）。

论坛的成功举办体现了俄罗斯在经济建设和疫情防控方面取得的成就。俄罗斯总统普京在出席论坛活动时表示，2020年俄经济降幅小于世界经济平均降幅，今年俄国内生产总值将增长4%左右。“无论遇到任何困难，目前的工作都将继续推进。”俄罗斯央行副行长扎博特金表示，今年上半年俄国内生产总值将恢复到疫情之前的水平。

论坛与会者呼吁国际社会加强团结协作，促进疫后经济恢复。俄罗斯总统顾问、圣彼得堡国际经济论坛组委会执行秘书科比亚科夫指出，本届论坛很多议题都与国际合作、促进发展有关。“我们的任务是重建经济，为此需要齐心协力，在国家和国际层面开展对话。”

中国是参会人数最多的代表团之一，共有100多名代表以视频方式出席论坛。普京在论坛期间表示，俄中拥有广泛共同利益，这是双方深化合作的重要基础。俄中关系发展日新月异，在飞机制造、月球科研、能源、环保、人文交流等广泛领域开展着密切合作。俄方愿同中方进一步加强欧亚经济联盟同共建“一带一路”对接。普京说，俄中两国将继续在国际舞台上加强协调配合，维护共同利益，双方战略协作无疑有利于维护国际战略稳定。

俄罗斯中国总商会会长周立群对本报记者表示，中俄在政治、经济、国际关系等多个领域有着共同利益，双方高水平的关系为经贸合作的发展提供了根本保障。

（本报莫斯科6月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 17 版）

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