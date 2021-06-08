本报驻埃及记者 沈小晓 黄培昭

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受疫苗接种进度及多国政策提振，全球旅游业近期显露复苏迹象，但不同地区和国家的旅游业复苏仍呈现不平衡状态。业内人士认为，旅游业对全球经济复苏至关重要，各方应加强国际合作，推动旅游业实现更具韧性和更可持续的发展。

联合国世界旅游组织专家委员会日前公布的最新报告显示，随着疫苗接种步伐加快和一些关键旅游市场重启，全球旅游业恢复的信心指数正在上升。60%的受调查者认为，全球旅游业将在2022年恢复至疫情前水平并迎来增长。今年1月份这一比例为50%。

行业显露好转迹象

近一段时间，部分国家的旅游业开始恢复。埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼近日表示，埃及旅游业正逐步好转。今年4月，埃及接待了来自20个国家和地区的约50万游客，游客数量恢复至2019年同期的约50%。为保证游客和从业者的安全，埃及政府为旅游业200多万从业者接种疫苗。阿联酋旅游部门透露，今年第一季度，阿联酋酒店业平均住宿时间比去年同期增长27.6%，其中3月份同比增长112%。

非洲部分国家的旅游业也在加速恢复。乌干达旅游部官员表示，今年第一季度的游客预订量较去年同期增加了两倍，旅行社的预订量在去年8月至今年3月间增长了11倍。

世界旅游及旅行理事会（WTTC）总裁兼首席执行官格洛丽亚·格瓦拉4月底表示，近几个月来，不少国家的海岛旅游、短途和近程旅游均出现初步复苏迹象。WTTC预计今年全球旅游业对全球GDP的贡献将同比增长48.5%。

与此同时，一些线上线下结合的国际旅游展会陆续召开。5月中下旬，马德里国际旅游展召开，来自55个国家和地区的5000多家展商与会，线上线下参展人数超过10万；几乎同期，在迪拜举办的阿拉伯旅游交易会吸引了来自沙特、意大利、德国、马来西亚、韩国、美国等60多个国家和地区约1300家展商参加。

便利政策持续出台

根据猫途鹰、亿客行等全球知名旅游公司的调查，随着全球疫苗接种进度加快，各国民众对夏季旅游的需求增长，越来越多游客开始计划度假行程。为迎接暑期游客，许多国家和地区相继推出有针对性举措，努力提振旅游业。

最近，国际航空运输协会与多国合作推出“数字健康通行证”制度。阿联酋航空、卡塔尔航空开始使用“国际航协旅行通行证”手机应用，推出“数字健康护照”，提高了出行的便利性和灵活性。包括欧盟在内的一些地区和国家也正在试行类似的数字旅行通行证。

拉美多国代表近期共同签署《蓬塔卡纳宣言》，制定在后疫情时代旅游业发展的行动计划，强调加大对旅游企业和从业者的帮扶力度。

一些国家出台了相关的旅游便利政策。例如，埃及制定了综合行动计划，包括建设新酒店、完善旅游基础设施和旅游景点、开发新的旅游城市、邀请旅游作家和网络博主“打卡”热门景点；加勒比岛国巴巴多斯推出一年期的新签证，允许持证者在岛上远程办公一年，其间无需缴纳地方所得税……

旅游行业的投资也重新开始活跃。近日，全球短租公寓预订平台爱彼迎宣布同全球旅游品牌一道，参与墨西哥旅游业25亿美元投资项目。今年4月，牙买加获得外国和本地旅游投资20亿美元，投资项目包括大型的酒店和度假村开发，未来两年将新增酒店客房7000多个，创造2万多个新就业岗位。

世界旅游组织秘书长波洛利卡什维利表示，数字化将在旅游业复苏过程中发挥重要作用，各国应提高旅游目的地管理机构运用数字技术的能力，加强游客、旅游业从业者与数字环境的关联。

从旅游推广到人才培养再到行业交流，数字化工具的应用日益广泛。约旦旅游局利用社交媒体频道发布宣传视频，展现历史图像、自然风光、考古景观；牙买加政府为旅游业从业者提供免费在线培训认证课程，帮助他们提高数字化技能；马德里国际旅游展上，主办方通过在线和移动应用程序增强线上参与的现场体验感，其提供的多种工具能便利全球与会者的交流，加强信息共享……

协力促进可持续发展

业内专家认为，目前全球旅游业整体呈现缓慢恢复态势，但疫苗分配不均、医疗卫生水平不一、经济债务负担各异等问题，可能阻碍部分国家和地区的旅游业恢复进程，全球旅游业复苏将呈现不平衡状态。

日前在沙特利雅得举办的全球旅游业复苏大会上，各方一致认为应大力支持公私部门、国家之间加强协调合作，促进旅游业可持续发展，让更多地区和民众享受到旅游业红利。

大会上，世界旅游组织发起“最美旅游乡村”倡议，将在全球认定一批采取创新方法促进乡村旅游转型的地区。世界旅游组织还宣布在利雅得开设区域办事处，协调中东地区旅游政策和措施、收集数据、共享信息、促进旅游业投资，建立针对中东地区的旅游学院，培训和认证专业人员。沙特旅游大臣哈迪布在会上宣布，将与世界银行合作，出资1亿美元建立国际综合旅游基金，致力于国际旅游业可持续发展。

国际货币基金组织建议，各国政府在出台政策时要更注重针对性，关注政策空间和可持续性问题，应通过转向可持续发展的旅游模式、投资新技术等推动旅游业实现多元化发展。各国必须加强国际合作，建立共享信息平台，为游客提供有效的防疫指南和出行指导。

波洛利卡什维利表示：“旅游业代表着经济复苏的希望。旅游业要安全重启，离不开各国发挥领导力，加强合作与创新。”

（本报开罗6月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)