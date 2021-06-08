本报北京6月7日电 （记者张天培）国务委员、公安部部长赵克志7日分别同阿联酋副总理兼内政部部长赛义夫、哈萨克斯坦内务部部长图尔古姆巴耶夫通电话。

赵克志在同赛义夫通电话时表示，希望双方认真落实两国领导人达成的重要共识，密切执法合作关系，深化在反恐和去极端化、重大活动安保、共建“一带一路”安保、打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪等领域的务实合作，建立打击跨国犯罪和追逃追赃合作长效机制，共同维护两国安全和战略利益，更好造福两国和两国人民。

在同图尔古姆巴耶夫通电话时，赵克志表示，习近平主席同托卡耶夫总统6月2日通电话，为推动中哈永久全面战略伙伴关系不断发展指明了方向。希望双方认真落实两国元首重要共识，保持经常性战略沟通，深化在打击恐怖主义和去极端化、重大活动安保、共建项目安保和边境地区执法等方面的务实合作，切实维护两国和地区安全稳定。

赛义夫、图尔古姆巴耶夫分别表示，愿深化双方执法安全务实合作。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 03 版）

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