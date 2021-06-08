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王毅出席纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会

2021年06月08日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社重庆6月7日电  （记者刘恩黎、王全超）纪念中国—东盟建立对话关系30周年特别外长会7日在重庆举行。国务委员兼外长王毅和中国—东盟关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持，东盟其他成员国外长和东盟秘书长出席。

　　王毅表示，过去30年，中国东盟携手前行，战略伙伴关系内涵不断丰富，政治安全、经济贸易、社会人文三大领域合作硕果累累，已成为最大规模的贸易伙伴、最富内涵的合作伙伴、最具活力的战略伙伴。成果的取得主要得益于：始终把对方放在对外关系的首要位置；始终以民为本，聚焦务实合作；始终秉持伙伴精神，携手应对重大挑战；始终坚持开放发展，实现互利共赢；始终以大局为重，把分歧放在适当位置。

　　王毅表示，中国东盟要着眼未来30年，打造更高水平的中国东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的命运共同体。为此中方提出六点建议：深化抗疫合作；推动经济复苏；提升关系水平；尽早达成“南海行为准则”；坚持维护多边主义；共同弘扬亚洲价值。

　　东盟外长们祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国取得的巨大成就，表示愿同中方更好对接发展战略，推动东盟—中国关系更上一层楼。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月08日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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