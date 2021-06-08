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中企举行秘鲁圣加旺水电站三期“云开放日”——

保护生态环境  促进当地发展

本报驻巴西记者  吴  杰
2021年06月08日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　从15公里长的引水隧洞到224米高的压力竖井，再到水电站厂房……近日，中国三峡集团举行秘鲁圣加旺水电站三期“云开放日”。活动线上发布中、英、西三种语言版本的视频，展示了秘鲁南部丛林中的圣加旺水电站风貌，特别介绍了水电站在建设过程中如何保护生态环境、融入周边社区、促进当地发展。

　　圣加旺水电站三期是中秘两国深化能源领域开发合作的重点项目之一，正式投产后可为秘鲁南部地区约3.5万户家庭14万人提供清洁能源。项目还将改善秘鲁南部欠发达地区通信、运输等基础设施，带动当地经济和社会发展，因此被秘鲁政府列为“关乎国家利益”的关键工程。

　　水电站建设高度重视生态环境保护。据介绍，施工之前，项目团队对当地空气、水、噪声以及动植物进行监测，记录存档了334种动物和105种植物。工程队在专家指导下，安排专业人员和设备把森林中的红头鹦鹉等动物送到动物救援中心；在河流区域建设了生态流量管，并逐步建立围堰，对鱼类进行导流放生；把包括50多种兰花在内的重要物种转移到其他自然栖息地，环境补偿或重新种植植被超过9000平方米；在架设电线杆过程中为减少对林木的影响，施工人员优化电线杆运输方法，从机械手动运输转变为直升机航空运输，保护了2万平方米森林……

　　项目建设催生了众多配套服务需求。项目部专门派出团队，将住宿、交通、餐饮、车辆与重型设备租赁等工作交由周边社区打理，为当地居民创造就业岗位。社区工作负责人马来妮说，周边社区积极行动起来，为项目提供后勤保障，仅餐厅就有16家，项目上超过70%的工人来自当地社区。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月08日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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