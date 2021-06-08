本报记者 王骁波 李志伟

“在中国共产党的领导下，中国持续推动改革和对外开放，人民生活水平不断提高。同时，中国共产党为世界的和平与发展作出重要贡献。”几内亚执政党人民联盟—彩虹联盟行政书记、总统事务和国防国务部长穆罕默德·迪亚内日前接受采访时如是表示。

迪亚内说，几中两国和两国人民友谊深厚、历久弥坚。上世纪60年代以来，中方援建的人民宫、中几友好医院、广电中心、体育场等项目在几内亚家喻户晓。中企建设的“钻石广场”国际生活区、卡鲁姆酒店等提升了几首都科纳克里的城市形象。中国援非“万村通”项目为几300多个村庄安装了卫星数字电视，数以万计的民众由此打开感知世界的窗口。“中方根据我们的实际需求开展务实合作，帮助我们增强自主发展能力，体现了负责任大国的担当。”

2014年，几内亚暴发埃博拉疫情。中国率先驰援，提供一系列支持和援助。回忆起当时情景，迪亚内表示：“抗击埃博拉疫情的经历，让我们深切感受到几中患难与共、守望相助的兄弟情谊。”

迪亚内珍藏着一张2015年版的2万几内亚法郎纸币，上面印着几内亚卡雷塔水电站图案。几内亚总统孔戴多次表示，卡雷塔水电站和苏阿皮蒂水电站是几中两国最重要的合作工程和标志性项目，建成后将为几内亚经济发展注入强劲动力。“中国十分重视并积极开展国际合作，为包括几内亚在内的广大发展中国家提供技术支持和发展援助。”迪亚内说。

去年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，几公共卫生体系遭受冲击。中方及时提供紧缺物资、分享防控经验，支持几内亚抗疫。“事实再次证明，中国是几内亚的可靠朋友和真诚伙伴。”迪亚内表示，“我们赞赏中国积极参与世卫组织‘新冠肺炎疫苗实施计划’，为各国公平获取疫苗提供保障。这也再次体现了中国为推动构建人类卫生健康共同体作出的贡献。”

迪亚内坚定支持几中友好。去年，在中国人民抗击疫情的关键时刻，迪亚内致信中方，对中国抗击疫情表示支持。中共十九届五中全会成功举行后，他再次致信并指出：“中国特色社会主义道路取得成功的根本原因在于坚持中国共产党的领导。中国共产党坚持以人民为中心的执政理念，从而能够得到广大人民群众的始终拥护。”

迪亚内说：“中国特色社会主义道路的成功充分说明，世界上没有放之四海而皆准的发展模式，各国都需要根据本国国情探索适合自身的发展道路。中国共产党的经验给世界各国以启迪，发展中国家的政党应积极借鉴。”

“中国共产党带领中国人民在过去几十年取得伟大成就，中方提出共建‘一带一路’倡议、构建人类命运共同体理念等，对当下国际政治经济形势及未来发展走向具有积极持久的影响。”迪亚内表示，世界需要多边主义，需要更好的国际治理。中方关于弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值的主张，符合世界发展潮流。

“中国的发展是非洲的机遇，非洲的发展也是中国的机遇。以构建人类命运共同体理念为遵循，开展更高水平的几中合作、非中合作，世界定会迎来更加繁荣团结的明天。”迪亚内对几中合作、非中合作前景充满信心和期待。

《 人民日报 》（ 2021年06月08日 03 版）

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