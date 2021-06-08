新华社重庆6月7日电（记者刘恩黎、黄伟）国务委员兼外长王毅7日在主持纪念中国－东盟建立对话关系30周年特别外长会时阐述了中方关于当前缅甸局势的原则立场。

王毅表示，缅甸是东盟大家庭一员，中方支持东盟为妥善处理缅国内问题发挥建设性作用，支持在东盟框架下逐步落实“五点共识”。中国也是缅甸山水相连的近邻，缅甸局势直接关乎中国利益。中国同样对缅局势高度关注，愿继续以自己的方式发挥建设性作用。

王毅说，中方与东盟在缅甸问题上的立场和看法总体一致，我们愿继续配合东盟，共同推动缅各方以人民利益为重，保持冷静克制，消除各类暴力；共同鼓励缅各方在宪法和法律框架下开展政治对话，重启民主转型进程；共同向缅提供抗疫帮助，遏制缅疫情蔓延势头，保障民众生命健康；共同支持缅复苏经济、改善民生，确保基层民众权益；共同敦促各国恪守《联合国宪章》宗旨和原则，避免单边制裁和不当介入。王毅说，上述“五个共同”既是中国－东盟力所能及，又对缅十分重要；既相互关联，又并行不悖；既着手当下，又放眼长远。应成为双方共识和努力方向。

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