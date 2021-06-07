近日，据丹麦国家广播公司报道，2012至2014年间，美国国家安全局通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，以监听瑞典、挪威、法国和德国政府高级官员，其中包括德国总理默克尔。

美国向来以“网络安全卫士”自居，而今却爆出一桩利用盟友监听盟友的“丑闻”，这无疑会让修复中的跨大西洋关系遭受冲击。

针对此次曝光的窃听事件，法国总统马克龙和德国总理默克尔表示，美国国家安全局利用丹麦情报部门对盟国领导人进行监听的做法不可接受，并要求美国和丹麦就此作出解释。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃则表示，美国监听盟友只是“冰山一角”，真相要糟糕得多。

丹麦国际法研究所研究员赫勒斯特维特发表观点，国际法允许各国互相监视，以防止战争、降低战争烈度，但还有一个“君子协议”， 即一个国家不应监视任何盟国。

事实上，美国已多次被曝监听其欧洲盟友。2013年，美国前防务承包商雇员斯诺登揭露了“棱镜”计划，称美国监听了德国公民电话与网络通信，而后德国总理默克尔被怀疑在美国的监听范围内，为此，德国外长还专门召见了美国驻德大使；2015年，据维基解密爆料，美国国安局先后监听过法国三位总统希拉克、萨科齐和奥朗德；去年，丹麦媒体称，美国通过丹麦国防情报局自由获取丹麦公民隐私，对丹麦政府、丹麦国防工业以及其他欧洲国防承包商进行间谍活动，试图获得有关其战斗机采购计划的信息。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在其《“修复”与“重塑”之间的欧美关系走向》一文中指出，尽管短期内欧美关系将有改善迹象，双方合作的政治基础脆弱，欧美在战略目标、经贸竞争以及安全关切上的矛盾，已成为相互关系中的结构性因素。

美欧关系曾在特朗普执政期间遭受重创，跌至历史低点，随着拜登入主白宫，美欧关系出现“回暖”。 而本次窃听事件的曝光，让修复中的美欧互信裂痕加深。

斯诺登在社交媒体转发本次窃听事件报道时称，美国总统拜登曾深度介入这一丑闻。这也让拜登的欧洲之行和在G7峰会上的境遇变得微妙尴尬。

继“棱镜门”后，美国此次监听丑闻，再次激起国际舆论对“监听帝国”、“黑客帝国”的集中声讨。其所谓“清洁网络”的真实面目已暴露无疑，全球联合抵制美国的“网络霸凌”已是当务之急。（苏菁菁）

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