本报伊斯兰堡6月6日电 （记者程是颉）巴基斯坦总理伊姆兰·汗5日呼吁全球以“联合国生态系统恢复十年”行动计划为契机，加大环境保护力度，修复人类对环境造成的破坏。

伊姆兰·汗当天在巴首都伊斯兰堡出席世界环境日主题活动时表示，如果不对环境加以保护并妥善解决气候变化和全球变暖等问题，人类将付出沉痛代价。

伊姆兰·汗表示，巴基斯坦是全球遭受气候变化影响最严重的国家之一，全球变暖导致的冰川融化将对巴未来水资源供应带来威胁。为了让子孙后代生活在更加美好的环境中，巴政府启动了“百亿棵树造林计划”等多项环保措施，教育民众积极参与环境保护，并鼓励儿童从小树立环保意识。

伊姆兰·汗同时呼吁发达国家为包括巴基斯坦在内的发展中国家提供更多支持，以帮助后者应对气候变化。

今年6月4日，在世界环境日来临之际，联合国宣布启动“联合国生态系统恢复十年”行动计划，以应对生物多样性丧失、气候破坏和污染加剧的三重环境威胁。联合国秘书长古特雷斯5日发表视频致辞表示，未来10年联合国将积极协调各方力量，推动生态系统恢复进程，促进人与自然和谐相处。

联合国于1972年确定6月5日为世界环境日，联合国环境规划署每年选择一个成员国举行世界环境日纪念活动。今年世界环境日主题活动在伊斯兰堡举办，主题为“生态系统恢复”。

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 15 版）

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