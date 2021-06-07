祝青桥

中国与拉美国家虽相距遥远，但友好交往源远流长。中拉有着相似的发展目标和任务，在维护主权安全发展利益、谋求可持续发展道路、促进国际公平正义等方面拥有广泛共同利益，中拉合作是南南合作的重要组成部分。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中拉同舟共济、守望相助，充分体现了兄弟般的深情厚谊。在中国疫情防控最吃紧的时候，拉美多国政府和人民积极对中国予以声援和支持。疫情在拉美发生后，习近平主席同拉美多国领导人互致函电，引领中拉同心抗疫、共促发展。中国向拉美地区30国捐赠急需的医疗物资设备总共3400多万件，举办近50场经验交流视频会议。中方还克服疫苗产能有限、自身需求巨大等困难，积极对10余个拉美国家出口疫苗。中国协助墨西哥开通“空中桥梁”，便利墨方近40架次包机来华采购抗疫物资。墨西哥成为首个批准两款中国疫苗紧急使用的拉美国家。中国疫苗等医疗产品受到墨西哥政府和民众的热烈欢迎与广泛好评，当地民众激动地说：“中国疫苗让我们看到了隧道尽头的光芒。”“谢谢中国”成为墨西哥社交媒体上的热词。

疫情没有阻碍中拉合作的脚步，中拉高质量共建“一带一路”逆势而上，取得丰硕成果。2021年一季度中拉贸易额攀升至923亿美元，同比增长35.7%，中墨双边贸易额增幅高达45.3%，中国稳固保持墨西哥第二大贸易伙伴、第三大出口目的地国地位。两国积极推进基础设施建设、通信、工业园区等项目，拓展医疗卫生、数字经济、科技创新等新兴合作领域。今年5月，湖北省武汉市至墨西哥城的货运航线正式开通，这是中国内地至拉美首条货运航线，为中拉互联互通开辟了新通道。

2020年以来，中国同拉共体轮值主席国墨西哥一道，成功举办了中拉应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议、农业部长论坛、数字技术抗疫合作论坛、科技创新论坛、传统医学交流论坛等多场重要活动，为推动建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，构建中拉命运共同体作出积极贡献。

墨西哥诗人阿方索·雷耶斯说：“唯有益天下，方可惠本国。”今年是中拉开启外交关系61周年，中拉关系正处于承前启后、继往开来的重要历史节点，政治互信不断夯实，互利合作提质升级。我担任驻墨西哥大使两年来，强烈感受到墨西哥及拉美各国对深化对华合作的热情、对实现共同发展的期待。我坚信，在共同努力下，中拉、中墨合作一定能迎来更加美好的未来！

（作者为中国驻墨西哥大使）

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)