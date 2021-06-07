新华社拉萨6月5日电 （记者刘昕宇、孙阳）国务院新闻办公室组织的西藏和平解放70周年采访团，5日圆满结束在西藏的采访活动。在为期6天的行程中，21家境内外媒体的35名记者走进拉萨、林芝，深入了解西藏和平解放70年来当地日新月异的发展变化。

在拉萨，媒体记者参观了西藏甘露藏药股份有限公司，了解藏医药事业的发展情况；到西藏佛学院采访老师、学员，参观教室、宿舍等，感受当地群众宗教信仰自由状况；参访世界文化遗产布达拉宫等文物古迹，全面了解西藏传统文化保护等工作；走进西藏百万农奴解放纪念馆，深入了解西藏民主改革情况；在海拔4000多米的拉萨市当雄县高原牧场，近距离感受当地特色畜牧业发展等。

境内外媒体还到访了素有“雪域江南”美誉的林芝市，在巴吉村、扎西岗村、鲁朗国际旅游小镇等地采访了解当地乡村振兴、旅游业发展情况。

此次采访活动于5月31日启动，新华社、美联社、路透社、法新社、东京广播公司、今日俄罗斯国际通讯社等多家境内外主流媒体参与。

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 03 版）

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