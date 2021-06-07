本报记者 曲 颂

由中国人民对外友好协会、湖北省人民政府、上海合作组织睦邻友好合作委员会共同主办的上海合作组织民间友好论坛6月3日开幕，主题为“促进民间友好，传承‘上海精神’”。上合组织国家领导人、上合组织秘书长及驻华使节、民间组织代表等近500位中外人士出席。

中方一贯重视推动各方加强上合组织框架内的文明互鉴与民心相通。截至目前，中国已同上合组织其他国家建立了近400对友好省州和友好城市关系，促进了中外人文交流与合作。中国人民对外友好协会会长林松添表示：“国家关系亲不亲，关键在民心。人民友好是国家关系发展的重要基础和力量源泉。”巴基斯坦驻华使馆参赞穆罕默德·卢曼·艾哈迈德说：“人文交流能够拉近不同国家人民之间的距离，能够推动循序渐进的建设性合作。”

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，在中国人民抗击疫情关键时刻，上合组织各成员国积极发出“武汉加油，中国加油”的支持声音；中国在做好国内疫情防控的同时，各地方同相关机构积极向上合组织各成员国捐助抗疫物资，派遣抗疫医疗专家组。“同舟共济、守望相助，为上合组织稳定发展和国际抗疫合作注入了正能量。”

论坛设立了智库、友城+、卫生健康、乡村发展和减贫、高质量互联互通等分论坛，与会人士积极建言献策。乌兹别克斯坦驻华使馆公使衔参赞图尔苏诺夫表示，乌兹别克斯坦与中国在疫苗、传统医学、医院现代化等领域密切合作。吉尔吉斯斯坦上海合作组织医学创新合作委员会顾问塔利耶娃介绍说，为巩固卫生领域合作，吉今年专门成立了该委员会，并同中方合作伙伴建立了母婴安全和保护基金。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克说，共建“一带一路”是迄今为止最受欢迎的国际公共产品，为推动沿线国家和地区共同发展发挥着越来越大的作用。俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示，《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》中商定的6条运输道路都已投入使用，成员国今年还讨论了如何进一步落实这一协定。

论坛发布《上海合作组织民间友好论坛武汉倡议》，呼吁以上合组织成立20周年为契机，相关民间机构深化相互了解和传统友谊，积极推动后疫情时代上合组织民间友好事业不断向前发展。

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 03 版）

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