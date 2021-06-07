本报记者 李晓宏 张梦旭

习近平主席5月6日同联合国秘书长古特雷斯通电话时指出，这几年，联合国经历了少有的复杂局面，但多边主义也因此得到了越来越多的支持。多边主义离不开联合国，离不开国际法，也离不开各国合作。世界需要真正的多边主义。

作为联合国安理会5月轮值主席，中国本着负责任、建设性态度，同安理会成员密切协作，深入讨论议程上的议题，迅速应对中东等紧张局势，以实际行动践行多边主义，推动安理会切实发挥维护国际和平与安全的重要作用——31场安理会会议紧锣密鼓，平均每天举行一场，其中3场是外长级的高级别会议；平均2天一次集体发声，包括安理会年度工作报告、4份决议、2份主席声明、6份主席新闻谈话、2份简短媒体评论。

中国常驻联合国代表张军表示，中国担任安理会轮值主席，贯穿其中的主基调就是维护和践行真正的多边主义。这是构建人类命运共同体理念和中国特色大国外交理念的具体实践。

用实际行动团结各国共克时艰

在全体成员的共同努力下，安理会在5月重申了对多边主义的坚定承诺，明确了坚持真正多边主义的正确方向；支持国际社会继续团结抗疫，特别是就推进非洲疫后恢复和冲突后重建发出了一致声音。

根据中方倡议，5月7日，安理会举行了“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议。安理会15个成员外长或副外长出席，表明安理会成员对维护多边主义的高度重视。

“要合作共赢，不要零和博弈；要公平正义，不要霸凌霸道；要聚焦行动，不要坐而论道；要尊重多样，不要唯我独尊。”中方在会议上提出践行真正多边主义的四点主张，赢得与会各方广泛认同。俄罗斯外长拉夫罗夫强调，这次会议主题比以往任何时候都更有针对性，值得联合国安理会持续关注。墨西哥外长埃布拉德说：“多边主义不仅是一种选择，更是一种需要。”爱尔兰外长西蒙·科文尼指出，为了每个国家的福祉，我们负有加强和维护联合国权威、坚持多边主义的集体责任。

当前国际社会最重要的任务仍然是抗击新冠肺炎疫情。根据中方倡议，安理会5月19日举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议，通过了关于疫后重建的成果文件，既化解疫情冲击的“眼前之急”，又通过增强发展的可持续性谋得“长远之功”。

非盟委员会主席法基在发言中呼吁，个别国家应结束“疫苗保护主义”和“疫苗民族主义”，弥合“抗疫鸿沟”。突尼斯外长杰兰迪表示：“疫情不分国界，我们无法单枪匹马应对挑战，在疫情面前人类必须保持团结。”埃塞俄比亚常驻联合国代表塞拉西称赞：“我们由衷感谢中国帮助非洲应对复杂挑战所发挥的独特作用。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国以实际行动帮助非洲，助力非洲应对政治、经济和社会治理等领域的挑战。

推动政治解决地区冲突和争端

面对地区热点问题进一步升温等新挑战，尤其是巴以冲突持续升级之际，中国与挪威、突尼斯等安理会成员密切协调，推动安理会10天内4次开会紧急审议巴以局势，形成了呼吁立即停火的强大声势。

中国主持安理会紧急公开会，强调立即停火止暴、开展人道援助、加大国际支持、推进“两国方案”，在国际上产生强烈反响。巴以停火后，在中方全力推动和各方共同努力下，安理会发表主席新闻谈话，呼吁有关各方全面遵守停火，这是2014年以来安理会关于巴以问题的第一份主席新闻谈话。

中方关于政治解决巴以冲突的立场和主张，获得各方积极评价。古特雷斯表示，巴以局势出现数年来最紧张升级之时，中国倡导的安理会紧急公开会非常及时。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃表示，必须在“两国方案”上展现坚定的政治意愿，从根本上实现巴勒斯坦和以色列的和平共存，否则只会继续制造痛苦和暴力。阿盟代表指出，“两国方案”有利于实现中东地区的全面、公正和持久和平。

5月，安理会还审议了波黑、叙利亚、也门等问题，通过了南苏丹制裁措施等延期决议，巩固政治解决有关问题的势头。近日，马里再次发生政变，安理会也及时采取行动，发表主席新闻谈话，推动缓和紧张局势。“中国在推动安理会应对热点问题和突发事件上，做了许多组织工作，展现了强大的领导力。”塞拉西说。

促进安理会工作更加高效务实

近年来，世界面临的安全威胁更加多元。根据中方倡议，安理会5月举行两场会议：“联合国维和行动：增进维和人员安全”公开辩论会、“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议，以更好保障维和人员安全、规范新兴科技开发利用、维护国际和平与安全。

联合国负责和平行动的副秘书长拉克鲁瓦表示，中国长久以来一直对于联合国维和任务给予强大支持。中国是联合国维和行动重要出资国和出兵国，是联合国维和行动的坚定支持者和重要参与者。“中国主持了辩论会并推动通过了主席声明，说明中方对联合国维和任务的支持是持续和坚定的。”拉克鲁瓦还称赞中国维和人员的专业、无私。

“新兴科技是把双刃剑。”瑞士常驻联合国代表帕斯卡·贝里斯威表示，“中方推动安理会首次聚焦新兴科技对国际和平与安全的影响，体现了前瞻眼光。”

担任轮值主席期间，中方推进联合国秘书长选举有关工作，组织安理会成员同秘书长候选人举行非正式对话会，改进安理会工作方法，提高效率，增强透明度、包容性，广泛听取各方意见，重视当事国合理关切。中方还积极推动安理会在尊重科学、保证安全的前提下重开实体会议，受到广泛欢迎。

“特殊时期，中方的探索实践为安理会带来新气象。”挪威常驻联合国代表莫娜·尤尔表示，中国以更进取的姿态成功担任了安理会轮值主席。

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。回顾中国参与联合国事务的历程，任凭国际关系风云变幻，中方始终坚持真正的多边主义，从不搞本国优先，从不搞双重标准，从不搞霸权霸凌。中国将一如既往坚定维护和践行真正多边主义，维护联合国宪章宗旨和原则，支持联合国为应对全球挑战发挥更大作用，支持安理会切实履行宪章赋予的职责，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月07日 03 版）

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