【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就病毒溯源问题、新疆人权问题、金砖外长会晤、美国监听欧洲盟国领导人等热点进行回应。

“我们敦促美国等少数国家立即停止政治化做法，不要为了不可告人的政治目的蓄意破坏国际溯源研究合作，更不要怀揣阴谋论否定科学，为一己之私破坏国际社会团结抗疫的共同事业。”

——5月31日，针对中国实验室事件引发病毒的质疑，外交部发言人进行回应。

记者会实录：

《中国日报》记者：据报道，28日，美国国会209名共和党议员联名致函众议长佩洛西，敦促佩指示有关民主党委员会主席立即响应共和党呼吁，要求中共为造成疫情大流行负责。越来越多证据表明疫情始于中国实验室，中共掩盖这一事实，应为美近60万和全球数百万人的死亡负责。请问中方对此有何评论？

汪文斌：今年1月14日至2月10日，在中国的大力支持下，世卫组织独立挑选的17名国际专家克服了疫情影响来到中国，同中方专家组成联合专家组，在武汉开展了为期近一个月的实地研究。中方本着公开透明、开放合作的态度，应国际专家组要求，为联合专家组安排实地考察了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所。考察期间，联合专家组参观了各类生物安全实验室，与相关实验室专家进行了深入、坦诚的科学交流，详细了解了有关实验室的管理情况、工作规范及近期病毒研究情况。在此基础上，联合专家组经审慎科学讨论得出结论，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。这一结论和考察过程清清楚楚地记录在联合考察研究报告中，是权威、正式、科学的结论。

然而，美国一些人却全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点和抗疫失利的诸多事实，一再炮制病毒由武汉病毒所泄漏的谎言，无理要求中国为他们的不作为“买单”。这充分说明美方一些人根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄。这是对科学的不尊重，对世界、尤其是美国人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。

美方不断污蔑中方掩盖事实，那么美方自己做的如何？外界对美国一些早期病例早于官方报告首例确诊病例时间、2019年7月弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病、威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”等有很多的疑问，美方能否像自己呼吁的那样展现开放和透明，及早披露相关病例的详细数据和信息？外界围绕德特里克堡的疑云重重，美方如果正大光明，为什么不开放德特里克堡给国际专家参观、调查或研究？

我愿再次强调，病毒溯源是科学问题而非政治工具，应由全球科学家合作开展有关工作，而不是动用情报人员，或者由一些政客指手画脚，这样只会严重干扰和破坏国际溯源研究合作，为各国抗击疫情、挽救生命制造困难和障碍。我们敦促美国等少数国家立即停止政治化做法，不要为了不可告人的政治目的蓄意破坏国际溯源研究合作，更不要怀揣阴谋论否定科学，为一己之私破坏国际社会团结抗疫的共同事业。

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