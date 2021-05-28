人民网河内5月28日电 （记者刘刚）当地时间5月28日11时，越南河内市垃圾焚烧发电项目实现垃圾顺利进场，标志着项目建设取得阶段性成果。

据介绍，河内市垃圾焚烧发电项目位于河内市朔山区南山垃圾综合处理中心内，总投资额逾7万亿越南盾（约合3.2亿美元），装机容量为90兆瓦，占地面积17.39万平方米，建成后将成为世界第二大垃圾焚烧发电厂。中国一冶集团有限公司（中国一冶）作为项目EPC总承包，负责全部土建工程、工艺系统安装和调试。

目前，河内市生活垃圾处理主要采用单一的填埋处理方式，不仅浪费土地资源、存在环境污染隐患，还浪费可转化为清洁能源的垃圾资源。

河内市垃圾焚烧发电项目被视为解决河内市生活垃圾难题的关键。据悉，项目共设计两座垃圾坑，垃圾坑深度约40米，正式投产后每天可处理城市生活垃圾4000吨，占河内市生活垃圾总量的50%—60%。进场垃圾经过存储、发酵等工艺流程后，进行点火发电。项目建成后，将对推动越南首都绿色可持续发展、培养当地高技术人才、改善能源结构、促进就业产生积极影响。

中国一冶河内项目部负责人胡昌兵向记者介绍，为实现垃圾进场及后续投产运行的目标，项目部在当地政府大力支持下，积极与业主、各单位沟通交流，在人员组织、项目推进、施工安全等方面，加强协同合作。为做好疫情防控，项目部与有关部门密切配合，在春节、五一国际劳动节后，组织当地工人分批次进行核酸检测。在日常施工生产中，严把疫情防控关，克服重重困难确保垃圾进场的重大节点如期实现，展现央企在“一带一路”建设中的责任与担当。

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