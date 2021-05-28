人民网大马士革5月27日电 （记者薛丹）当地时间27日晚，叙利亚人民议会议长哈穆达·萨巴格宣布，叙现任总统巴沙尔·阿萨德在26日举行的新一届总统选举中胜出，将连续担任四届总统。

据叙利亚人民议会公布的数据，巴沙尔共获得1350余万张有效选票，得票率为95.1%，另外两位候选人分别获得了3.3%和1.5%的选票。此次大选叙境内外有投票资格的选民人数超过1800万，实际投票人数约为1424万，投票率为78.64%，其中无效票约为1.4万张。

投票结果公布后，大批叙利亚民众涌上街头进行庆祝。记者在大马士革市区看到，市民聚集在多个广场，挥舞叙利亚国旗，高呼口号支持巴沙尔当选，天空中还随处可见燃放烟花及划过夜空的子弹，鸣枪声不绝于耳。

根据叙利亚议会2014年通过的新宪法，总统由选民直接选举，任期为7年。总统候选人需获得绝对多数选民票数才能当选。此次大选投票分境内和境外两阶段进行，境外投票于5月20日启动，境内投票于当地时间26日7时启动，随后最高选举司法委员会决定将投票时间延长5个小时，于当地时间27日0时结束。

此次选举是2014年叙利亚通过新选举法以来举行的第二次总统选举。除巴沙尔外，其他两名候选人分别是前人民议会议员阿卜杜拉·萨卢姆·阿卜杜拉和叙反对派“叙利亚民主阵线”秘书长马哈茂德·艾哈迈德·马雷。

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