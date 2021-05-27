人民网记者 何蒨

美国人克里斯·坎森（Chris Kanthan）是六本书的作者，其中包括他的最新著作《中国、中国、中国：美国世纪的转折》。克里斯住在旧金山湾区，曾游历40个国家，并撰写有关国际事务、政治、经济与健康主题的文章。克里斯于2019年12月首次来华旅行，此次行程彻底改变了他对中国的印象。虽然一开始他对中国担心，有不少先入为主的看法，但事实证明，此次中国之旅彻底改变了他对中国的看法。人民网邀请克里斯来谈谈他的首次中国之旅。

人民网：你如何看待中国的国际化程度？

克里斯·坎森：当我在中国下飞机后，麦当劳是吸引我眼球的第一波标志。实际上，在中国星巴克的数量也很多。肯德基于1987年在中国开设第一家分店。肯德基和必胜客的母公司百胜餐饮集团还计划在未来10年在中国开设10000家新店，几乎每8小时就有1家新店诞生。

克里斯在中国拍摄的数码支付咖啡。图片由克里斯·坎森提供

这些快餐连锁在中国都很气派，也很高科技。我去了上海最大的星巴克，印象非常深刻。肯德基现在还用机器人分发食物。在中国，大部分情况下你都可以使用手机支付——在商店扫码就行。

世界最大的星巴克位于上海。图片由克里斯·坎森提供

当我去中国的购物中心时——很多是高档购物中心，可以看到所有受欢迎的欧美品牌。对于耐克和苹果，中国市场要占到他们全球收入的20％至25％。 我们经常认为中国只是制造耐克鞋和组装苹果手机的劳动力来源，但这里正在出现世界上规模最大的中产阶级，中国也已成为世界上最大的购物中心。

中国商场里四处可见的西方品牌。图片由克里斯·坎森提供

中国还有很多西方奢侈品牌店。实际上，中国人在个人奢侈品上的花费要比美国人多，占全球奢侈品市场增长的70％。

美国品牌的名气怎么样？迪士尼乐园和可口可乐？是的，上海有巨大的迪士尼乐园，到处都可以买到可口可乐。另外，不要相信小熊维尼在中国被禁，这是假消息。小熊维尼在上海具有巨大吸引力。

此外，特斯拉在上海的工厂短短一年内就已竣工，简直是创纪录。特斯拉2020年在中国售出了15万辆汽车，占特斯拉全球销量的30％。

德国豪车在中国也很受欢迎，中国人购买的宝马数量是美国人的2.5倍。我可以肯定，在上海和北京看到的保时捷，要比旧金山湾区多得多。中国也有像玛莎拉蒂和阿斯顿·马丁这样的超豪华汽车经销商。

人民网：在基础设施方面，您对中国的印象如何？

克里斯·坎森：当我在上海机场降落时，第一个看见的就是“磁浮列车”，时速可达450公里/小时，车轮甚至都不会碰到铁轨。后来，我登上了上海塔，该塔高632米。我所看到的中国的基础设施十分宏伟。

上海和北京的摩天大厦。图片由克里斯·坎森提供

我还乘坐了从上海到北京的高速子弹头列车，仅仅200美元就可以坐商务舱，非常划算，4小时就能行驶800公里。拥有中国电话卡的乘客还可以使用火车内的无线。

中国的子弹头高铁及商务舱。图片由克里斯·坎森提供

中国的地铁系统也是世界一流的，井井有条，所有的标志都是中英文，我坐了两三次就会用了。中国的地铁站及地铁上都没有无家可归的人。有时，当我搞不懂地铁的售票系统时，会有员工来帮助我，虽然他们通常不会说英语，但都很礼貌，即使在高峰时间也很耐心。中国的一些地铁站非常大，甚至类似迷你商场。最棒的是，我很少要等两分钟以上。中国的地铁令人印象深刻的是，列车总是准点到达，如果时间表显示“上午10:13”，列车肯定会在10:13出现。中国的地铁速度也很快，有些能达到每小时100公里。

中国城市的地铁线都有中英文标识。图片由克里斯·坎森提

当我在西安第一次和酒店工作人员提及我要乘地铁的时候，他们都有点担心。但当地的地铁井井有条，标牌清楚地显示方向，一旦进入列车，车门上方就会有带灯的地图，显示列车的进度，也有显示器告知下一站的名字。如果你错过这些内容，还可以听到中英文播报。此外，即使在地下飞奔，地铁列车的互联网也非常好用，地铁里的人们都在使用手机。

中国城市的地铁线都有中英文标识。图片由克里斯·坎森提供

中国拥有世界上最大的地铁系统，北京和上海地铁总长超过1400公里（纽约市则为380公里），现在中国的一些城市甚至还有无人驾驶地铁！

中国的电动巴士和电动出租车数量庞大，电动公交车有近50万辆。在深圳，全部的公交车（共计16000辆）都是电动的。中国的公路和高速公路可与美国媲美，甚至比美国的还好。

北京的城市交通。图片由克里斯·坎森提供

我对城市清洁非常关注。我看到中国的人行道、广场和各类公共场所都很干净整洁，有许多带扫帚的扫地机在保持城市清洁。有些城市还有人工智能操作的无人驾驶扫地机。

人民网：你在中国旅行期间还有其他令人印象深刻的事情吗？

克里斯·坎森：在西安，最令我感叹的是看了一场《大唐盛世》，这是我这辈子看过的最好的表演，简直是感官盛宴，让人叹为观止。这要归功于背景中100x30英尺的巨大数字屏，表演的音乐震撼人心——尤其是鼓乐，舞曲充满异国情调，令人眼花缭乱，编舞、服装、布景、表演都令我如痴如醉。如果这是拉斯维加斯表演，可以表演十年，门票每晚售罄都不为过！

在西安，我所住酒店后面的大广场上有免费的音乐会和表演，每晚约有上千观众在那里观看大型露天舞台上的表演，整个城市充满了节日气氛。我在中国到处都能看到外国人，一个在上海遇到的美国人告诉我，有超过25万外国人居住在上海。

在上海、北京和西安，我去了一些大型博物馆，令人印象深刻。西安博物馆的文物始于大约1万年前，中国在4000年前就掌握了冶金技术，可以将铜和锡混合制成青铜。中国人在公元前1500年掌握了铁的使用，这就需要懂得高温冶炼。公元前200年左右，中国统一为一个国家，拥有统一的语言、货币、度量衡和其它能够实现有效治理的体系。

2000年前，把中国与中亚、伊朗及欧洲连接起来的古丝绸之路最让我着迷，这是一个非同寻常的故事，不仅涉及贸易，也涉及文化、探索和冒险。如今，中国复兴并升级了古代丝绸之路——现在称之为“一带一路”倡议，虽然这个名字没有古丝绸之路更具异国情调，但这可能是人类历史上最重要的行动之一。“一带一路”倡议已有130多个国家/地区成员，致力于帮助成员国/地区建设高速公路、铁路、海港、机场、水坝、电信基础设施。历史洪流下，每个强大的国家都必须保持谦卑的姿态，我会始终关注这条“一带一路”，因为它会改变我们的世界。

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