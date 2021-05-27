人民网记者 何蒨

美国人克里斯·坎森（Chris Kanthan）是六本书的作者，其中包括他的最新著作《中国、中国、中国：美国世纪的转折》。克里斯住在旧金山湾区，曾游历40个国家，并撰写有关国际事务、政治、经济与健康主题的文章。克里斯于2019年12月首次来华旅行，此次行程彻底改变了他对中国的印象。虽然一开始他有不少先入为主的看法，但事实证明，此次中国之旅彻底改变了他对中国的看法。人民网邀请克里斯来谈谈他的首次中国之旅。

人民网：在你首次来华旅行之前，你对中国有什么印象？

克里斯·坎森：尽管我曾去过40个国家，但我从未对中国抱有特别的期待，因为中国似乎给我留下的都是城市污染、没有个性的建筑等印象。我也担心语言问题以及对个人自由的限制，比如会有警察跟着我吗，我会不会被虚假指控，或是因误解被捕。中国到处是中文，我可能要傻乎乎的背着相机、手拿纸质地图去旅行，结果是什么也找不到，加之我对中餐不感兴趣，我还可能会饿死。

人民网：那你如何准备前往中国的旅程呢？

克里斯·坎森：我先是在YouTube找一些美国游客在中国的视频，我从此大开眼界，中国有很多有趣的东西。而且，中国城市看上去很现代繁华，也很安全。出于好奇，我还上网查看能否预订中国酒店。让我惊讶的是，用Expedia这种美国网站，很方便就能预订中国酒店。真正令我震惊的，是在中国有各种各样的西方酒店连锁：希尔顿、喜来登、万豪、凯悦，这就像在纽约预定酒店一样方便。而且只需单击几下，我就可以预订好去中国的机票。

最后，中国驻旧金山领事馆的签证手续也很简单——只问了几个基本问题，我就被告知下周可以拿护照。我本来以为他们会问询我，确保我不是间谍，后来我知道每年有7000万外国游客访问中国，其中包括250万美国人和200万欧洲人（新冠疫情之前的统计数据）。

人民网：对于不说中文的外国人来说，第一次去中国，独自出行容易吗？

克里斯·坎森：中国的旅游业很发达，已经与外部世界完全联通。当我到达中国时，一打开手机，就立即连到了中国电信。我可以立刻发短信、打电话和上网。中国的银行系统也是全球性的——我可以使用中国的取款机从我的美国帐户直接提取人民币，没有任何麻烦。还让我没想到的是，苹果手机的地图在中国运行很好，提供的信息很详细。否则，我会像个80年代的人，傻乎乎地举着一大张纸质地图到处走。

克里斯在中国旅行时查阅的苹果地图。图片由克里斯·坎森提供

人民网：西方对中国还有很多恐惧感和负面的认知，这与你在中国看到的实际情况相符吗？

克里斯·坎森：去中国之前，我担心入境时，中国移民官员会检查我的电话，但事实上没有人查。

此外，在我逗留中国期间，我做什么、去哪里，都没有受到任何限制。除了北京少数的几个旅游景点外，我从未见过中国警察配枪。有时，我还会向警察求助，他们总是非常友好，有一个警察甚至拿出自己的手机，使用百度地图帮我找路。

中国也是世界上最安全的地方之一，我不必担心“坏邻居”。白天，我穿过一些相对较为贫困的小区，或者深夜在上海和北京散步，从未感到过不安全。

我们（西方人）经常把共产主义国家视为缺乏创造力的国家。但是，我在中国参观了很多画廊，尤其是北京，那里既有传统艺术又有前卫艺术。有一间现代画廊令我印象深刻，它有一个巨大的圆形房间，整面墙壁和地板都变成了一个巨大的虚拟屏幕，你可以坐在沙袋上欣赏周围令人惊叹的抽象艺术和同步音乐。

北京画廊的声光表演。图片由克里斯·坎森提供

北京充满创意的建筑。图片由克里斯·坎森提供

很多西方媒体说中国政府限制宗教信仰。可是，我在中国参观了很多佛教、道教、基督教和穆斯林的朝拜场所。中国有很多佛教寺院，我也参观了中国的教堂和清真寺，任何人都可以进去参拜。在中国，宗教团体必须获得政府的认证，但中国宪法保障宗教信仰自由，只要宗教不被用来颠覆政府即可。

中国的寺庙及道观。图片由克里斯·坎森提供

人民网：对于你的首次中国之旅，你有怎样的想法？

克里斯·坎森：虽然一开始，我因为先入为主的观念，所以有些担心害怕，但事实证明，这是我最好的假期之一。中国的城市充满活力和现代气息。地铁、高速火车和摩天大厦世界一流。对于那些喜欢文化、历史、博物馆和艺术的人来说，中国有各种各样的活动。如果要购物，上海和北京等大城市就是购物天堂。中国的饮食也很棒，有很多选择。我在中国停留了17天，没有生过病，没遭遇过抢劫，没有任何法律层面的担忧，也从未迷过路，一点不无聊。中国之行超越了我的期待，客观的说，中国是一个令人难以置信的地方，我还想再去几次，中国太大了，多样性很强。

如今的中国，正在从低收入转变为高收入发展中国家。我注意到，在中国旅行时，我没有看到一个无家可归的人。当然，这并不意味着没有无家可归者，但你们可以想象一下，在一个拥有1500万人口的城市度过一周，我没有遇到过流浪者，除了景点，我哪里都去，所以这很不可思议。在我的整个旅程中，只看到过三个乞丐。2015年，瑞士银行就曾指出过，中国的贫困人口数量少于美国。2020年，中国正式全面脱贫，这就是社会主义与不受约束的资本主义之间的区别，也是集体主义国家与个人主义国家的区别。

最后，中国也是一个非常复杂的国家。你描述中国的每个形容词，也能找到它的反义词。比如，富有与拮据，整洁与脏乱，创新与模仿，发达与落后，未来主义与历史沉淀等。我希望有更多的美国人和欧洲人能来中国看看，从而建立东西方的桥梁，激发更多的对话，增进相互的了解。

人民网：中国的污染真像西方媒体说的那么严重？

克里斯·坎森：中国的城市里，污染情况确实已经好转很多。首先，我在中国时，没有因为污染而生病，所以污染程度没有那么可怕。在北京，基本上一半的时间都是晴空万里。直至2020年，北京并没有被列于世界排名前200个受污染的城市之列。就可再生能源总容量（太阳能+风能+水力发电）而言，中国是美国的三倍。我认为，未来十年内，将会有一个崭新的中国出现。

中国的环境污染并不像西方媒体所宣扬的那样严重，晴空万里经常可见。图片由克里斯·坎森提供

人民网：你第一次来中国时，住宿方便吗？

克里斯·坎森：中国的四星级酒店价格实惠，比美国便宜，但服务却比美国好得多。我住在西安时，前台的每个人都非常友善，也会尽所能帮助我。他们知道我的名字、房间号，甚至我前一天做了什么。他们会帮我在博物馆和剧院预定，客房经理还送给我一个兵马俑的礼物。

我喜欢随意走进中国的星级酒店，很多酒店都有着富丽堂皇的大堂。我在北京住过的酒店甚至像博物馆，大堂陈列着巨型的陶瓷艺术品。

克里斯在中国住过及参观过的酒店。图片由克里斯·坎森提供

中国的餐馆和酒吧服务都不错，那里大多数人都不太会说英语，但他们听说我来自美国时都很热情。有时，仅仅因为我是外国人，他们还会给我打折。?我在上海参观了蔚来汽车专卖店，四名员工解答了我各种各样的问题，然后还花15分钟来帮我计划当天的出行。所以，当美国被恐惧中国的情绪吞噬时，中国人热情的态度实在让我惊讶。

人民网：你习惯中国的食物吗？

克里斯·坎森：对于美食家来说，中国是一个理想的地方，各种价格、各种选择都有。街头小吃车或外卖餐厅的餐点只要2美元左右。更高级、更时髦的餐厅——美式、日式、墨西哥菜——应有尽有。我最喜欢的是酒店的自助早餐，确实有点贵，要16美元，但如果你是每天要走很多路的游客，这些自助餐可以让你吃上价值30美元的食物，所以很划算，而且还有很多新鲜水果沙拉，这是游客每天可以吃到的最健康的东西。

酒店的自助早餐非常丰盛。图片由克里斯·坎森提供

人民网：你眼中中国老百姓的生活什么样？

克里斯·坎森：中国老百姓拥有个人自由，是我眼中快乐的人。老百姓的生活都很正常，我们找不到所谓的“共产主义”式生活。总之，我看到的都是普通人的生活，谈恋爱的年轻人很开心，孩子们充满活力，受到父母和祖父母的宠爱，阿姨们在公共广场上跳舞，咖啡店和书店里都是闲逛的人们，餐馆里都是聚会的亲友们。

人民网：你眼中的中国人对美国是怎样的态度？

克里斯·坎森：尽管美国人对社会主义及中国政府的影响反应强烈，但中国人对美国的思想却保持开放态度。在中国各地的书店中，都可以找到大多数美国著作、报纸和杂志，比如伊万卡·特朗普、奥巴马、巴菲特和其他著名美国人的传记。在纪念品和艺术品商店，可以买到美国国旗、美国宪法和自由女神像。在中国的酒店里，可以接收到CNN、HBO和其他西方电视台。我们（西方人）现在变得狭隘而缺乏安全感，而中国的原则是，美国的图书和电影总可以强调“美国是最伟大的”，但请不要也没必要攻击中国。

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