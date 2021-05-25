维和官兵与师生代表在捐赠的物资前合影留念。刘攀 摄

人民网开罗5月25日电 （周輖、丁文栋、刘雄马）“我和你，心连心，同住地球村……”政工干事喻名扬指着黑板上的中英文双语歌词，耐心地教黎巴嫩小学生学唱北京奥运会开幕式主题曲《我和你》，台下学生表情认真，努力跟唱，课堂氛围轻松愉快。这是第19批赴黎维和部队在当地学校开展文化交流活动中的动人一幕。

近日，在位于黎巴嫩南部提尔市卡德摩斯学校和萨马亚村的萨马亚公立学校，中国第19批赴黎巴嫩维和部队部分官兵走进两所校园，开展文化交流活动，并进行捐赠慰问，向当地民众与学生展现了中国军人的大爱与友善。

“经过前期多次对接协调，考虑到疫情防控等因素，我们选择在‘六一’国际儿童节来临之际，由多功能工兵分队和建筑工兵分队两支分队分赴两所学校同步展开相关活动。”多功能工兵分队政工副分队长杨中云介绍，维和官兵走进校园主要是进行文化交流、参观见学、座谈和物资捐赠等活动。

一大早，两支分队便驱车向学校赶去，维和战士刘佳拿着手上的熊猫布偶激动地说道：“因为疫情和安全等因素，我们这是第一次与当地的师生进行近距离交流，非常期待这次活动，希望可以很好地传播中华传统文化，加深彼此友谊。”

多功能工兵分队的10余名官兵刚到卡德摩斯学校，就见到早早在校门口迎接的校长约翰·尤内斯和师生们。在热情的欢迎辞中，维和官兵与当地师生深切回顾多年以来双方的友好交流与合作，尤内斯校长感激中国维和官兵对学校的援助和支持。随后，维和官兵在师生们的引导下参观了学校的教室、实验室和剧院等。

在萨马亚公立学校，校长瓦费克在捐赠仪式上致辞表达对中国建筑工兵分队官兵的衷心感谢。他表示，黎中关系一直非常友好，在过去的几年里，两国的经济合作关系更加紧密，中国在黎危难之时提供了很多援助，中国维和部队也一直深受黎巴嫩人民的欢迎。

中国维和官兵向两所学校捐赠了口罩、药品、书籍、文具和体育用品等共计12000余件慰问物资，以帮助学校师生改善学习、生活和娱乐活动等条件。随行的军医李正东还在学校操场开设义诊医疗点，免费给师生看诊开药，并向师生分享了一些关于新冠疫情防控的常识和措施。

为了进一步加深了解和友谊，维和官兵还与部分师生代表进行了一场座谈会，就两国的人文、地理和历史等问题进行交流，并送上自制的蛋糕，提前为当地学生庆祝儿童节的到来，表达美好祝愿。女兵张文萍现场弹奏了中国传统乐器古筝，引得学校师生阵阵掌声，几名学生还主动上台尝试学习。

最后，双方相互教授了一些基本的语言文字并进行书写，互赠贺卡和纪念牌表达“友谊长存”的美好愿望，维和官兵在学校师生一声声“谢谢”“再见”“我爱中国”等汉语中离校。

据悉，自2006年首次向黎巴嫩派遣维和部队以来，中国维和官兵一直积极与当地民众、学校、医院建立和保持友好关系，经常对营地周边村庄、学校开展水电维修、免费巡诊、场地建设与维护等活动，受到当地政府和民众高度评价。

建筑工兵分队副队长李进表示：“积极开展此类活动，传播中国文化、展现中国军人友好形象，有利于我们在任务区执行各项任务。今后，我们会在严格落实疫情防控要求的基础上，继续发扬国际维和精神，不断增进双方的交流和友谊。”

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