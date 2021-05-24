人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

蒙古国总统例行选举宣传活动正式拉开帷幕

2021年05月24日14:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号
5月24日，蒙古国选举总委员会向蒙古人民党提名总统候选人乌赫那·呼日勒苏赫（左）颁发证书。图片来源：ikon.mn新闻网
5月24日，蒙古国选举总委员会向蒙古人民党提名总统候选人乌赫那·呼日勒苏赫（左）颁发证书。图片来源：ikon.mn新闻网

人民网乌兰巴托5月24日电 （记者霍文）据蒙古国选举总委员会5月24日发布消息，该委员会当日向蒙古人民党提名国家大呼拉尔委员乌赫那·呼日勒苏赫、蒙古民主党提名前党主席索德诺木宗堆·额尔登、“正确人选民联盟”提名丹嘎苏伦·恩赫巴特等三名总统候选人颁发证书。根据相关法律，即日起蒙古国总统例行选举宣传活动拉开帷幕，6月7日24时结束。

乌赫那·呼日勒苏赫，1968年6月生于乌兰巴托。1989年毕业于蒙古国防大学政治学专业。1994年毕业于国家行政管理学院国家管理学专业。2000年毕业于蒙古国立大学法律专业。政治学硕士学历。懂英语、俄语。曾四次当选国家大呼拉尔委员（议员），历任蒙古民主社会青年联盟主席、人民党总书记、部长等职，并于2014至2015年、2016至2017年两次出任副总理。2017年10月、2020年6月两次出任总理。2017年11月当选人民党主席。

索德诺木宗堆·额尔登，1963年7月生于乌兰巴托。2000年毕业于乌兰巴托市奥特根腾格尔大学法学硕士专业。2013年获国家行政管理学院管理学博士学位。懂英语、俄语。曾三次当选国家大呼拉尔委员，历任乌兰巴托市巴格诺尔区民主党委员会主席、首都蒙古民主党主席、蒙古民主党主席、首都巴彦高勒区区长、国家社保总局局长、人口发展与社会保障部长等职。

丹嘎苏伦·恩赫巴特，1959年1月生于乌兰巴托。1980年毕业于苏联乌拉尔理工学院系统工程专业。懂俄语、英语。曾当选国家大呼拉尔委员，历任国家发展部副部长、蒙古信息发展联盟董事会主席等职。曾任蒙古绿党主席。

蒙古国总统例行选举将于2021年6月9日举行投票。此次选举是该国2020年5月25日宪法修正案生效后首次举行的总统选举。根据新修正宪法，总统候选人应为年满50岁且连续在本国居住满五年的本国公民，总统任期为六年，只能参选一届。此前法律规定总统任期四年，可参选两届。

【1】【2】【3】
(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部