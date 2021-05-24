人民网乌兰巴托5月24日电 （记者霍文）据蒙古国选举总委员会5月24日发布消息，该委员会当日向蒙古人民党提名国家大呼拉尔委员乌赫那·呼日勒苏赫、蒙古民主党提名前党主席索德诺木宗堆·额尔登、“正确人选民联盟”提名丹嘎苏伦·恩赫巴特等三名总统候选人颁发证书。根据相关法律，即日起蒙古国总统例行选举宣传活动拉开帷幕，6月7日24时结束。

乌赫那·呼日勒苏赫，1968年6月生于乌兰巴托。1989年毕业于蒙古国防大学政治学专业。1994年毕业于国家行政管理学院国家管理学专业。2000年毕业于蒙古国立大学法律专业。政治学硕士学历。懂英语、俄语。曾四次当选国家大呼拉尔委员（议员），历任蒙古民主社会青年联盟主席、人民党总书记、部长等职，并于2014至2015年、2016至2017年两次出任副总理。2017年10月、2020年6月两次出任总理。2017年11月当选人民党主席。

索德诺木宗堆·额尔登，1963年7月生于乌兰巴托。2000年毕业于乌兰巴托市奥特根腾格尔大学法学硕士专业。2013年获国家行政管理学院管理学博士学位。懂英语、俄语。曾三次当选国家大呼拉尔委员，历任乌兰巴托市巴格诺尔区民主党委员会主席、首都蒙古民主党主席、蒙古民主党主席、首都巴彦高勒区区长、国家社保总局局长、人口发展与社会保障部长等职。

丹嘎苏伦·恩赫巴特，1959年1月生于乌兰巴托。1980年毕业于苏联乌拉尔理工学院系统工程专业。懂俄语、英语。曾当选国家大呼拉尔委员，历任国家发展部副部长、蒙古信息发展联盟董事会主席等职。曾任蒙古绿党主席。

蒙古国总统例行选举将于2021年6月9日举行投票。此次选举是该国2020年5月25日宪法修正案生效后首次举行的总统选举。根据新修正宪法，总统候选人应为年满50岁且连续在本国居住满五年的本国公民，总统任期为六年，只能参选一届。此前法律规定总统任期四年，可参选两届。

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