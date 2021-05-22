人民网伊斯兰堡5月21日电 （记者程是颉）5月21日，中国驻巴基斯坦大使农融出席中巴建交70周年邮票揭幕仪式，与巴交通部长赛义德共同在纪念邮簿上为邮票盖戳留念，并为纪念邮票发行揭幕。巴交通部常秘哈桑、邮政总局局长贾维德出席上述活动。

农融表示，这是中巴两国首次联合发行邮票，邮票虽小但意义深远，“相知行更远，风好正扬帆”，邮票将中国珠海港和巴基斯坦瓜达尔港这一对姐妹港作为主画面，象征着中巴和平、合作与互联互通的光明前景。这套中巴联合发行的建交纪念邮票将成为两国邮政合作的新里程碑，成为两国人民之间的新友谊桥，成为中巴“铁兄弟”情谊的新象征。农大使特别感谢巴方邮政部门为邮票发行所付出的辛勤努力。

巴方表示，巴方对中巴建交70周年表示热烈祝贺。中巴友谊比山高、比海深、比蜜甜。值此两国建交的特殊时刻，两国邮政首次联合发行邮票具有十分特殊的意义。特别是中巴经济走廊的龙头项目——巴基斯坦瓜达尔港有幸入选，巴人民对此十分欣喜。这是中巴全天候友谊和两国务实合作的新象征。巴基斯坦邮政高度重视与中国邮政的合作，愿与中方一道，共同为两国友谊与合作作出新贡献。

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