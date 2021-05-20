人民网驻泰国记者 孙广勇

医务人员为一名中国公民接种新冠疫苗。人民网记者 孙广勇摄

随着护士轻轻推下注射器，疫苗缓缓注入上臂，杨瑞脸上露出了微笑，看着窗外的天也分外地蓝。“终于可以出门走走了，曼谷疫情严重，没重要的事情我都不敢出门。”杨瑞说。

5月20日，为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”开始在泰国实施。杨瑞早上7点就从家中出发，一早来到曼谷沙吞路疫苗接种点。核对预约序号、身份证件，测体温、量血压，登记身份信息，与医生面谈，一切程序紧张而有序。在接种室接种疫苗后，杨瑞轻松起来，与记者聊了起来。“能在泰国接种到来自祖国的疫苗，而且是第一位接种者，我感觉很激动、自豪，千言万语汇聚成一句话：感谢祖国！”

自新冠肺炎疫情暴发以来，中国党和政府十分牵挂海外同胞的安全和健康，宣布实施“春苗行动”，积极协助海外同胞接种疫苗。中国驻泰国大使馆全力以赴推进“春苗行动”。针对泰国关于疫苗接种严格的法律规范，大使馆就疫苗来源、接种方案等事宜与泰相关部门反复沟通与协商。经多轮工作，宣布自5月20日起为在泰中国公民接种新冠疫苗。

“此次泰政府在自身疫苗数量有限情况下，从‘中泰一家亲’深厚情谊和两国密切的抗疫合作出发，为中国公民安排接种新冠疫苗。接种点医护人员不畏感染风险，加班加点为中国公民接种疫苗，也是中泰两国人民深厚友谊的体现。”中国驻泰国大使馆参赞兼总领事李春林说。

在接种点，记者看到现场一路有工作人员细致引导，前来接种的中国公民都佩戴口罩、保持社交距离，秩序井然地排队等待接种。在“春苗行动”宣传海报前，不少人拿出手机，自豪地自拍。王先生特意穿了一件红色体恤衫，“红色是祖国国旗的颜色，感谢祖国！”在泰国朱拉隆功大学担任汉语教师志愿者的江昊宇制作了“感谢祖国挂念我们，我爱你祖国”的宣传牌。“这正是所有同胞们的心声，”北京大学泰国校友会会长傅增有说，“‘春苗行动’代表着祖国对海外同胞的责任与牵挂。能够在国外接种中国新冠疫苗非常高兴，让同胞们感到很自豪，也增强了大家战胜疫情的信心。”

“从人员摸底、统计报名、审核信息到现场协调，我们绝不落掉任何一个有需要的中国同胞。”李春林告诉记者。

当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，4月初泰国暴发新一轮疫情，而且新一波疫情比之前的疫情更加严重。泰国官方5月20日通报，当日新增2636例新冠肺炎确诊病例和25例死亡病例。截至20日，泰国累计确诊病例119585例，累计死亡703例。此次疫情暴发后，泰国政府没有采取全国性的强制封锁措施，而是按疫情严重程度和发展态势分级施策、动态调控，以求在控疫情和保经济之间维持平衡。因此，疫苗接种进展是决定泰国经济走势的重要因素。

“中泰正在合作建设途经7府、全长342公里的泰国东北部成品油管道，疫情期间，项目坚持施工。‘春苗行动’为项目抓防疫促生产提供了强劲助力，为中泰‘一带一路’合作项目筑起健康‘防火墙’。我们有信心确保项目顺利推进，将这条泰国成品油主干线早日建成，助力泰国经济复苏，推动‘一带一路’合作，”中石油管道局泰国公司总经理单旭东说。

“祖国没有忘记我们，海外游子一直被祖国牵挂。”预约下周接种疫苗的在泰中企员工杨世繁在微信朋友圈这样写道。“春苗行动”在泰国启动后，当地同胞的微信群洋溢着喜悦、激动的氛围，“盼星星盼月亮，终于盼来了！”“感谢祖国！”……读着这些留言，记者感到眼角有些湿润，不仅仅是感动，更多的是自豪。

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