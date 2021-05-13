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王毅主持“中国+中亚五国”外长会晤

2021年05月13日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社西安5月12日电  （记者赵英博）国务委员兼外长王毅12日在陕西西安主持“中国+中亚五国”外长第二次会晤，哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季、吉尔吉斯斯坦外长卡扎克巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫出席。

　　王毅表示，中国与中亚国家集体合作恰逢其时，前景广阔，大有可为。今年是中亚五国独立30周年。过去的30年，是中国同中亚国家传承友好、开拓合作的30年。站在新的历史起点上，我们要着眼未来30年，坚定探索符合时代潮流、具有自身特色的新型区域合作之路，合力打造互利共赢的合作发展带，致力于构建中国中亚命运共同体。

　　王毅就此提出五点建议：一是坚持团结抗疫，共筑卫生健康共同体。二是坚持开拓创新，共建丝绸之路经济带先行区。三是坚持开放合作，共创亚欧大陆互联互通大通道。四是坚持和衷共济，共铸地区形势稳定锚。五是坚持交流互鉴，共绘高质量发展新蓝图。

　　五国外长表示，愿同中方一道，继续推动“一带一路”倡议同中亚国家发展战略对接，加强各领域合作，坚定捍卫多边主义。

　　各国外长还专门就当前阿富汗局势和如何发挥邻国的作用进行了深入讨论，达成重要共识。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月13日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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