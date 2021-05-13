2021年5月12日，在“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间，中国和中亚五国外长（以下称“各方”）讨论了合作应对新冠肺炎疫情问题，达成重要共识。特声明如下：

一、各方认为，新冠肺炎疫情仍在全球范围持续蔓延，在这一全人类的共同挑战面前，任何国家都不能独善其身，只有携手紧密合作方能战而胜之。

二、中亚国家高度评价中国疫情防控和保障经济社会稳定发展取得的重大成果，感谢中国向中亚国家抗击疫情提供帮助。中国政府赞赏中亚国家采取有效措施控制本国疫情，感谢中亚国家对中国抗疫给予的宝贵支持。

各方愿继续在抗疫框架内相互给予必要协助，加强医疗卫生体系建设，在疫情预防、诊断和治疗手段开发方面开展联合科研，完善抗疫合作相关安排。

三、各方赞赏第七十四届联合国大会通过新冠肺炎疫情综合性决议，承认世界卫生组织在全球抗疫中的领导作用，反对政治化、污名化、歧视、种族主义和排外主义，同意深化双边抗疫合作，加强多边抗疫协调。

四、各方愿在疫情防控和消除其影响方面积极开展合作，继续向疫情形势严峻的国家提供人道主义医疗和食品援助。

五、各方注意到世卫组织发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，赞赏参与溯源合作的中外专家展现出的科学、勤勉和专业精神，高度评价中方就病毒溯源体现的开放、透明、负责任态度。

各方一致认为，溯源是科学问题和全球性任务，应由全球科学家合作并在多国多地开展。

六、各方强调，疫苗是抗击病毒的有效手段和拯救生命的希望，应造福全人类。

各方反对“疫苗民族主义”和制造“免疫鸿沟”，反对任何阻碍疫苗合作的企图。

七、各方重申支持将疫苗作为公共产品，中方愿继续向中亚国家提供疫苗，开展疫苗合作，实现本地区疫苗的可及性和可负担性。中方愿为中亚国家在华公民接种疫苗创造条件，中亚国家支持中方“春苗行动”。

八、各方愿研究健康码互认问题。

九、各方支持拓展现代和传统医学合作，中方愿在有意愿的中亚国家设立传统医学中心。各方愿推动建立医疗机构科学和务实合作机制，包括在远程医疗领域，在实验室建设、人员培训、信息通报方面密切联系，共同致力于打造高效有力的公共卫生体系。

各方呼吁国际社会加强合作，克服疫情影响，保护人民生命安全，恢复全球经济稳定，确保经济持续增长。

（新华社西安5月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)