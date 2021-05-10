人民网首尔5月8日电 （记者马菲）第五届“一带一路”国际青年论坛7日在韩国首尔和甘肃兰州两地连线举行，并在扬州设立分会场。论坛首次采用模拟联合国安理会决策形式，来自中国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、巴基斯坦等21个国家的53名青年以“应对气候变化的国际合作”为主题在线参加论坛。

“面对全球环境风险挑战，各国已成为命运共同体，单边主义不得人心，携手合作方为正道。” 中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中方愿同各方一道，为打造全球环境治理新格局不断贡献智慧和力量，共同推动构建人与自然生命共同体。

韩国“一带一路”研究院共同院长卢载宪表示，气候变化给人类带来残酷后果，人类必须有效应对。大力发展生态友好型经济，使其融入到每个人的日常生活已是势在必行。“希望与会青年秉承国际合作精神，为气候变化问题积极建言献策。”

甘肃省政府外事办主任张宝军表示，要想实现人类社会的持续发展，必须尊重保护顺应自然，努力构建人与自然生命共同体，达到“天人合一”。共建人与自然生命共同体就是人类未来的发展方向，也是青年一代的使命职责。他倡导“一带一路”沿线国家的青年学者，共同关注面向未来的人类生态文明建设，并通过乡村振兴来强化生态保护的有效性和持续性。

韩国国立外交院院长金峻亨指出，当前气候变化已成为国际议题。不久前，领导人气候峰会召开，共商应对气候变化大计。各国有必要顺应国际趋势，就此建立广泛联系并加强相互合作。

首尔大学国际大学院院长朴泰均表示，新冠肺炎疫情肆虐是对人类忽视气候环境问题发出的严重警告。人类的价值观须从原来片面重视增长和效率转变为注重生命和安全。希望亚洲国家针对气候变化和传染病大流行等问题精诚合作，这将在国际社会产生巨大反响。

韩国“一带一路”研究院理事长崔载千强调，“一带一路”国际青年论坛的发展方向是一贯都是国际化的、以青年为主的。

新时代中国大讲堂校长崔元植在闭幕致辞中表示，由于新冠肺炎疫情，全球各地的青年不能面对面交流，但为了应对气候变化，实现可持续发展，世界各国青年们展示了人类的大爱。

论坛上，韩国“一带一路”研究院共同院长、韩中文化友好协会会长曲欢将“一带一路”国际青年论坛的旗帜交予下一届论坛主办方甘肃省外事办公室。

第五届“一带一路”国际青年论坛由韩国“一带一路”研究院、韩中文化友好协会、中国驻韩国大使馆共同主办。该论坛致力于为全球青年提供一个对话平台，让年轻人从自己的视角和观点就“一带一路”与国际合作等议题进行探讨。

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