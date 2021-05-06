人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国援桑给巴尔医疗队赴当地基层医院调研义诊

2021年05月06日10:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号
口腔科医生周飞军向当地医生进行现场示范。援桑给巴尔医疗队供图
口腔科医生周飞军向当地医生进行现场示范。援桑给巴尔医疗队供图

人民网约翰内斯堡5月5日电 （记者吕强）据中国援桑给巴尔医疗队消息：近日，位于坦桑尼亚的第30期援桑给巴尔医疗队赴当地基层医院进行调研及巡回义诊。3日，医疗队队员驱车前往位于温古贾岛东南端的马昆杜奇医院进行调研；4日，队员们前往桑给巴尔岛北海岸的基文各医院进行义诊，该医院是岛上第二大公立医院。

马昆杜奇医院院长莫赫德·姆尼姆比对援桑给巴尔医疗队的到来表示热烈欢迎。据他回忆，三年内没有任何国外的专家组或医疗队来访医院。医疗队在会议室与院方进行了会谈，之后在院长的陪同下，医疗队实地考察了医院情况。“希望能从中国医疗队学到宝贵经验，可以提升我们医院的诊疗水平。”姆尼姆比说。

医疗队在对基文各医院前期调研中，向医院捐赠了药品和防疫物资，院方表示，希望医疗队可以派妇产、耳鼻喉及口腔专家来医院进行现场义诊和技术指导。义诊当天，该医院院长塔米亲自将妇产、耳鼻喉、口腔科三名队员送到相应科室，在与所在科室医生进行简短介绍沟通后，三名队员便开始一天忙碌的义诊工作和临床带教指导。

妇幼保健是基文各医院的主要业务，医院正在为实现桑给巴尔政府《2030年孕产妇零死亡愿景》而不懈努力。医疗队妇产科医生季春燕根据当地常见病多发病，为义诊准备了常用药。耳鼻喉科诊室外则排起了长龙，医疗队队员杨旭东与当地医生配合娴熟，为患者进行诊查。介于当地很多患者病史很长，就诊不及时的情况，杨旭东建议，应该定期进行健康宣传教育，让当地民众了解“防患于未然，预防大于治疗”很重要。很多当地医生则成了口腔科医生周飞军的“粉丝”，交流学习的热情高涨。

医疗队队长王一茗表示，通过对基层医院的调研和义诊，援桑医疗队了解了桑给巴尔基层医院发展情况。“面对需要医疗队帮助的请求，我们愿意贡献出自己的一份热情和力量。”王一茗说，希望今后在各方面能够向基层医院提供力所能及的帮助。

【1】【2】【3】
(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部