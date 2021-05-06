人民网约翰内斯堡5月5日电 （记者吕强）据中国援桑给巴尔医疗队消息：近日，位于坦桑尼亚的第30期援桑给巴尔医疗队赴当地基层医院进行调研及巡回义诊。3日，医疗队队员驱车前往位于温古贾岛东南端的马昆杜奇医院进行调研；4日，队员们前往桑给巴尔岛北海岸的基文各医院进行义诊，该医院是岛上第二大公立医院。

马昆杜奇医院院长莫赫德·姆尼姆比对援桑给巴尔医疗队的到来表示热烈欢迎。据他回忆，三年内没有任何国外的专家组或医疗队来访医院。医疗队在会议室与院方进行了会谈，之后在院长的陪同下，医疗队实地考察了医院情况。“希望能从中国医疗队学到宝贵经验，可以提升我们医院的诊疗水平。”姆尼姆比说。

医疗队在对基文各医院前期调研中，向医院捐赠了药品和防疫物资，院方表示，希望医疗队可以派妇产、耳鼻喉及口腔专家来医院进行现场义诊和技术指导。义诊当天，该医院院长塔米亲自将妇产、耳鼻喉、口腔科三名队员送到相应科室，在与所在科室医生进行简短介绍沟通后，三名队员便开始一天忙碌的义诊工作和临床带教指导。

妇幼保健是基文各医院的主要业务，医院正在为实现桑给巴尔政府《2030年孕产妇零死亡愿景》而不懈努力。医疗队妇产科医生季春燕根据当地常见病多发病，为义诊准备了常用药。耳鼻喉科诊室外则排起了长龙，医疗队队员杨旭东与当地医生配合娴熟，为患者进行诊查。介于当地很多患者病史很长，就诊不及时的情况，杨旭东建议，应该定期进行健康宣传教育，让当地民众了解“防患于未然，预防大于治疗”很重要。很多当地医生则成了口腔科医生周飞军的“粉丝”，交流学习的热情高涨。

医疗队队长王一茗表示，通过对基层医院的调研和义诊，援桑医疗队了解了桑给巴尔基层医院发展情况。“面对需要医疗队帮助的请求，我们愿意贡献出自己的一份热情和力量。”王一茗说，希望今后在各方面能够向基层医院提供力所能及的帮助。

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