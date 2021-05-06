人民网雅加达5月5日电 （记者张杰）“五一”期间恰逢印尼穆斯林开斋节，浓厚的节日氛围丝毫不影响雅万高铁建设推进势头，从雅加达到万隆沿线，桥墩林立、机械腾挪，假期期间随处可见高铁建设工人忙碌的身影，成为雅万高铁建设工地上最美的风景。

在雅万高铁4号梁场工点，为避开印尼斋月高速公路交通管制，中国中铁项目部参建员工连轴转。中印尼员工“五一”期间没有休假，反而在4月30日至5月2日3天时间三班倒作业，连续跨高速公路架设箱梁9榀，顺利跨越高速公路Mohammad toha互通区，成功避让开斋节前的交通管制。“五一”期间梁场中印尼员工坚守岗位，5天实现箱梁架设16榀，箱梁预制13榀的新纪录，并于5月3日成功完成第400榀箱梁预制。

在1号梁场工点，中国电建项目部参建员工正加速推进制架梁，大里程和小里程两个方向，两运两架同时进行，“搬、提、运、架”循环往复，每天箱梁预制最高达到4榀，完成箱梁架设4榀。在各连续梁工点，连续梁悬臂节段施工迈入“加速度”，立模、扎筋、预应力管道安装、混凝土浇筑等各道工序紧张有序进行，最快达到9天每对节段。

在中国铁设隧道、地质专业团队常驻2号、4号、6号等重难点隧道项目现场，中方员工也都没有在“五一”期间休息，一直在确保项目施工安全、人身安全、疫情期间健康安全三项安全的基础上，高效推进施工进度；中国通号团队加快进行标准、方案对接，接口预留配合，GSM-R频率干扰测试等工作，为站后四电工程全面施工做好准备；中国铁路国际有限公司联合北京局全力开展运维准备工作，积极推进规章编制、人员培训、技术支持和相关商务等事项，为项目早日开通运营奠定坚实基础。

“五一”是劳动者的节日，雅万高铁项目全体员工以大干的特殊方式奉献在施工现场上，以实际行动诠释着中方企业的责任与担当，用自己的汗水书写了一曲劳动之歌。

据了解，目前雅万高铁建设已经进入路基、桥梁、隧道下部结构向架梁、铺轨转换，工程建设向运维准备转换的非常关键阶段，两国铁路建设者统筹推进疫情防控和工程建设，攻坚克难，精准施策，日夜奋战，取得了重要成果。

目前高铁建设的形象进度逐步显现，全线土建工程完成量占土建总量的82%，全线13座隧道已贯通6座，部分重点路段连续梁和框架墩施工完成，主要路基、桥梁、隧道、车站房建等工程均平稳有序推进。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国经贸合作和人文交流、促进“一带一路”建设具有十分重要的意义。

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