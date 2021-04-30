【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就美国制裁俄罗斯、“一带一路”建设意义、涉疆问题等热点进行回应。

“我们反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。这是强权霸凌的做法，不得人心，日益遭到抵制和反对。”

——4月26日，针对美国对俄出台大规模制裁，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

《环球时报》记者：近期，美国对俄出台大规模制裁，驱逐10名俄外交官，一些欧洲国家也相继驱逐多名俄外交官。俄方采取了必要回应措施。普京总统日前在国情咨文中强调，对俄发动挑衅者必将为自己的行动追悔莫及，俄的红线不容践踏。请问中方对此如何评价？

汪文斌：中方历来主张国与国在相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。我们反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。这是强权霸凌的做法，不得人心，日益遭到抵制和反对。

当前，全球新冠肺炎疫情形势仍然十分严峻。面对人类面临的共同困难，国际社会应团结协作，共克时艰，携手应对新威胁和新挑战，共同助力全球经济早日复苏、促进国际和平与安全。中俄是新时代全面战略协作伙伴关系，在维护各自主权、安全和发展利益上，双方将继续相互理解、相互支持。

(责编：于洋、吴成良)